Стартовали продажи игровых ПК Raskat на новой видеокарте RTX 3050

Линейка игровых компьютеров Raskat Strike пополнилась новой моделью на свеженькой видеокарте GeForce RTX 3050. Модель уже доступна для приобретения у производителя – компании 3Logic Group и на Ozon. Об этом CNews сообщили представители 3Logic Group.

Видеокарта RTX 3050 с объемом памяти в 8ГБ легла в основу базовой геймерской модели Raskat Strike 320. Она обещает стать одним из самых востребованных решений бренда. В комплектации модели Raskat Strike 320 использован новейший процессор Intel Core 12-го поколения и оптимальная для него материнская плата на базе чипсета Intel H610. Это позволяет не переплачивать за избыточный функционал. Компьютер оснащен оперативной памятью DDR4 объемом 16 ГБ, а емкий и быстрый NVMe SSD-накопитель в 1ТБ позволяет отказаться от использования классических HDD для хранения информации.

Raskat Strike 320

Корпус компьютера отличается компактностью, боковая стенка из закаленного стекла позволяет во всех подробностях рассмотреть установленные комплектующие. Вентиляторы корпуса, оперативная память и кулер процессора обладают RGB подсветкой.

Приобрести Raskat Strike 320 на видеокарте NVIDIA GeForce RTX 3050 можно на Ozon, а также на сайте 3Logic Group для юридических лиц (артикул 91930).

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Все компьютеры Raskat проходят предпродажное тестирование и обладают трехлетней гарантией производителя. Бесплатная доставка и сервисная поддержка доступны во всех регионах России.