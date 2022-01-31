Стартовали продажи игровых ПК Raskat на новой видеокарте RTX 3050
Линейка игровых компьютеров Raskat Strike пополнилась новой моделью на свеженькой видеокарте GeForce RTX 3050. Модель уже доступна для приобретения у производителя – компании 3Logic Group и на Ozon. Об этом CNews сообщили представители 3Logic Group.
Видеокарта RTX 3050 с объемом памяти в 8ГБ легла в основу базовой геймерской модели Raskat Strike 320. Она обещает стать одним из самых востребованных решений бренда. В комплектации модели Raskat Strike 320 использован новейший процессор Intel Core 12-го поколения и оптимальная для него материнская плата на базе чипсета Intel H610. Это позволяет не переплачивать за избыточный функционал. Компьютер оснащен оперативной памятью DDR4 объемом 16 ГБ, а емкий и быстрый NVMe SSD-накопитель в 1ТБ позволяет отказаться от использования классических HDD для хранения информации.
Корпус компьютера отличается компактностью, боковая стенка из закаленного стекла позволяет во всех подробностях рассмотреть установленные комплектующие. Вентиляторы корпуса, оперативная память и кулер процессора обладают RGB подсветкой.
Приобрести Raskat Strike 320 на видеокарте NVIDIA GeForce RTX 3050 можно на Ozon, а также на сайте 3Logic Group для юридических лиц (артикул 91930).
Все компьютеры Raskat проходят предпродажное тестирование и обладают трехлетней гарантией производителя. Бесплатная доставка и сервисная поддержка доступны во всех регионах России.