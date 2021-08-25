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Подтверждена совместимость ОС НТЦ ИТ «Роса» с ПК Raskat

Научно-технический центр информационных технологий «Роса» и 3Logic Group завершили комплексное тестирование линейки операционных систем и средств виртуализации НТЦ ИТ «Роса» с персональными компьютерами и графическими станциями Raskat.

По результатам испытаний подтверждена полная совместимость компьютерной техники под торговой маркой Raskat с операционными системами «Роса Кобальт», Rosa Enterprise Desktop, Rosa Enterprise Linux Desktop, Rosa Enterprise Linux Server и системой управления средой виртуализации Rosa Virtualization.

Raskat – собственная торговая марка компьютерной техники компании 3Logic Group. Под брендом Raskat выпускаются готовые решения для коммерческих и образовательных структур (линейки Raskat Start и Raskat Standart). Широкий спектр готовых моделей, сегментация от базового до высокопроизводительного класса, сборка в оптимальной конфигурации в каждом сегменте – всё это позволяет подобрать индивидуальное решение под задачу покупателя и необходимую именно ему производительность ПК. Техника торговой марки Raskat производится компанией 3Logic Group в России на базе комплектующих от ведущих мировых производителей.

Вся линейка системного ПО НТЦ ИТ «Роса» отвечает требованиям российского законодательства в области защиты информации, обеспечивая идентификацию и аутентификацию пользователей, управление доступом, регистрацию событий безопасности, контроль целостности, надёжное функционирование и фильтрацию сетевого потока. Сертификация ФСТЭК позволяет использовать программные решения в коммерческих структурах, промышленных предприятиях и органах государственной власти.

С помощью линейки персональных компьютеров Raskat и системы управления виртуализаций Rosa Virtualization можно развернуть корпоративный виртуализованный центр обработки данных «из коробки» за несколько часов.

«Мы рады развивать сотрудничество с российскими производителями вычислительной техники, что открывает большие возможности для предложения заказчикам надёжной отечественной альтернативы импортным решениям. Совместно с нашим партнёром мы обеспечиваем комплексное выполнение всех задач за счёт создания и настройки решений под потребности заказчиков в каждом реализованном проекте», — отметила Владислава Васильева, генеральный директор НТЦ ИТ «Роса».

«Собственное сертифицированное производство, использование компонентов от передовых мировых производителей и прямые контракты с поставщиками позволяют нам максимально быстро создавать и внедрять качественное оборудование. Сотрудничество с НТЦ ИТ «Роса» даёт нашим продуктам ещё одно весомое преимущество: приобретая ПК Raskat с операционной системой «Роса», пользователь может быть уверен в качественном комплексном ИТ-продукте с высокой степенью информационной безопасности», — сказал Дмитрий Родионов, руководитель департамента продуктового маркетинга компании 3Logic Group.

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