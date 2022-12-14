3Logic Group приводит в Россию европейского производителя ИБП — компанию nJoy

3Logic Group и nJoy подписали соглашение о партнерстве. По его условиям 3Logic Group получает эксклюзивное право предлагать партнерам на территории России продукцию производителя. В настоящее время линейка nJoy представлена выбором источников бесперебойного питания. Об этом CNews сообщили представители 3Logic Group.

Решения для защиты электропитания nJoy применяются во всем мире. Линейка производителя включает источники бесперебойного питания для клиентских устройств, серверов и промышленные агрегаты, способные резервировать электропитание отдельных помещений и строений.

«Рынок источников бесперебойного питания сейчас, после ухода ряда производителей формируется заново. Мы изучили возможные альтернативы и выбрали в качестве стратегического партнера nJoy. Продукцию этой марки отличают европейские стандарты качества и широкий ассортимент. Мы нацелены на то, чтобы иметь у себя на складе всю линейку продукции партнера и обеспечивать партнерам необходимую глубину стока», — отметил Максим Родионов, руководитель департамента закупок 3Logic Group.

Партнерам 3Logic Group, которые планируют масштабные закупки, доступен заказ устройств nJoy непосредственно с производства. Срок изготовления продукции составляет 35 дней.

«Мы фокусируемся исключительно на разработке и производстве источников бесперебойного питания. Наша продукция является достойным аналогом решений APC и других компаний, но отличается конкурентной ценой. Российский рынок мы видим в числе приоритетных и планируем занять нишу порядка 10% к 2025 г. Выбрав в качестве стратегического партнера 3Logic Group, мы уверены в том, что наша продукция будет представлена в России в необходимом ассортименте и поставляться потребителям точно в срок», — сказал Антон Сухов, директор по развитию бизнеса nJoy.

3Logic Group в течение 2023 г. планирует расширять представленный ассортимент, предоставив своим партнерам новинки — 15 моделей ИБП.

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3Logic Group — дистрибутор компьютерной техники и комплектующих в России и СНГ. Портфель компании представлен 270 производителями. Компания является эксклюзивным дистрибьютором бионических роботов в России и разрабатывает ПО для их навигации. Также 3Logic Group выпускает более 300 тыс. единиц техники в год под собственными торговыми марками: Raskat (офисные и домашние ПК), Crusader (серверы), Fragmachine (игровые ПК для киберклубов).

nJoy — производитель устройств для резервирования электропитания (ИБП), а также другой продукции — корпусов, АРН, аккумуляторов и пр. Ключевые партнеры компании находятся в 14 странах EMEA и СНГ. Штаб-квартира nJoy располагается в г. Тимишоара, Румыния.