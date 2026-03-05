3Logic Group обновляет линейку мини-ПК Raskat Start: модель Raskat Start 107 получила процессор Intel N150

Компания 3Logic Group объявила об обновлении линейки мини-ПК начального уровня Raskat Start. Модель Raskat Start 107 теперь оснащается современным процессором Intel N150, который пришел на смену Intel N100.

Новый процессор обеспечивает более высокие рабочие частоты и улучшенную производительность графического ядра при сохранении теплопакета на уровне 6 Вт. Это позволяет увеличить вычислительную мощность системы без роста энергопотребления и тепловыделения, что особенно важно для компактных устройств.

Raskat Start 107 поставляется с предустановленной лицензионной Windows 11 Pro и полностью готов к эксплуатации сразу после подключения. На складе доступны четыре базовые конфигурации, что позволяет оперативно закрывать потребности партнеров и заказчиков.

Модель оснащена расширенным набором современных интерфейсов, включая два порта Type-C с поддержкой вывода изображения и два порта HDMI. Такая конфигурация обеспечивает удобную организацию мультимониторных рабочих мест без необходимости использования дополнительных адаптеров.

Компактный корпус размером 112×112×38 мм позволяет эффективно использовать рабочее пространство, а низкое энергопотребление делает устройство экономичным решением для корпоративного сегмента, образовательных учреждений и домашних пользователей.

Raskat Start 107 оптимально подходит для задач удаленной работы, офисных приложений, организации рабочих мест с несколькими мониторами, а также в качестве компактного медиаплеера.

«Переход на процессор Intel N150 позволяет нам предложить заказчикам более высокую производительность при сохранении ключевых преимуществ серии — энергоэффективности и компактности. Raskat Start 107 остается доступным и универсальным решением для повседневных задач бизнеса и образования, при этом обеспечивая дополнительный запас мощности для многозадачной работы», — отметил Павел Филин, руководитель направления по развитию собственных торговых марок в 3Logic Group.