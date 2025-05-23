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Wildberries запустила специальный раздел с товарами для грузовой доставки

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) запустила в каталоге сайта и мобильного приложения новый раздел — «Грузовая доставка». Для заказа доступны сверхгабаритные товары (СГТ) из более чем 15 категорий, таких как мебель, сантехника, бытовая техника, товары для дома и сада и др. Всего в этом разделе уже представлено свыше 2 млн позиций. Особенность доставки сверхгабаритных товаров в том, что они не хранятся в пунктах выдачи заказов, а привозятся покупателю на указанный адрес. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

При доставке от Wildberries для такого типа товаров действует бесплатная доставка до двери, включая подъем в квартиру.

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Популярность покупок сверхгабаритных товаров на платформе продолжает расти. Так, только с начала 2025 г. продажи продукции СГТ выросли более чем в три раза по сравнению с 2024 г. Наиболее популярными категориями являются мебель, бытовая техника, спортивный инвентарь, сантехника, телевизоры и аудиотехника. Традиционно лидерами по заказам среди городов остаются Москва и Санкт-Петербург.

Грузовая доставка уже доступна в более 360 населенных пунктах России. Список городов продолжает расширяться с каждым месяцем. А в апреле 2025 г. эта услуга была запущена в Ереване и Астане.

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