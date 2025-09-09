Каждый второй покупатель техники доверяет собственной «ценовой интуиции»

Электроника — одна из чувствительных категорий, где почти каждый россиянин сравнивает стоимость в разных магазинах и интернет-площадках. Исследование «Ценовая интуиция» показывает: 77% пользователей всегда перепроверяют цену на товары бытовой техники и электроники перед тем, как нажать кнопку «Купить». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Согласно аналитике, в числе самых популярных товаров из категории «техника и электроника», для которых сравнение цен особенно актуально: мобильные телефоны, ноутбуки, телевизоры, стиральные машины, холодильники. Главная цель сравнения предложений — найти наиболее выгодное. Больше половины покупателей (53%) ищет размер скидки в рублях или процентах, а треть (33%) сравнивает, чтобы понять, какая цена на товар «справедливая». Наиболее активно проверяют стоимость товаров аудитории с высоким доходом, по сравнению с другими категориями люди более склонны сравнивать цены в нескольких магазинах. При покупке техники 63% пользователей для сравнения цен используют инструмент сортировки товара по цене.

Сегодня решение о покупке определяется не только ценой: все большее значение приобретают скидки и метки вроде «лучшая цена», визуальные маркеры и «ценовая интуиция». А сильнее всего убеждают социальные сигналы — отзывы, рейтинги, отметка «бестселлер». Им доверяют 88% покупателей — больше, чем самим ценовым факторам. Любопытно, но у каждого второго есть собственный «порог»: даже если товар покупается впервые, люди примерно представляют, сколько он должен стоить. В случае с техникой и электроникой покупатели в основном приобретают товар за ту цену какую и ожидали – в 69% покупок финальная цена совпала с представлением о «нормальной».

Таким образом, при выборе электроники цена остается точкой входа в воронку принятия решения. Но окончательная формула современной покупки электроники зависит от комбинации факторов: адекватная цена, честная скидка и доверие к продавцу.

***

«Исследование ценовой интуиции» было проведено в июле 2025 г. Его участниками стали 1575 мужчин и женщин в возрасте от 18 до 55 лет, совершавшие за последние шесть месяцев покупки хотя бы в одной из категорий: «Товары для дома и интерьера», «Электроника и бытовая техника», «Товары для строительства и ремонта / Товары для сада и огорода».

Перечень самых популярных товаров из категории «техника и электроника» создан на основе аналитики Темы «Товары» поиска «Яндекса».