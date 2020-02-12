Исследование «Яндекс.кассы»: бесконтактные платежи увеличивают средний чек

Бесконтактную оплату через Apple Pay и Google Pay на сайтах или в приложениях принимают 19% компаний, использующих «Яндекс.кассу». В некоторых товарных категориях средний чек при бесконтактной оплате заметно больше, чем при платеже другими способами, — например, в магазинах одежды и обуви он выше в пять раз. К таким выводам пришли аналитики «Яндекс.кассы», сравнив платежи за 2019 г. на сайтах и в приложениях через системы Apple Pay, Google Pay и другими способами.

«То, что средний чек при бесконтактных платежах зачастую больше, чем при расчетах картами, вполне логично: человеку проще заплатить за покупку бесконтактно — не нужно доставать карту и тратить время на ввод ее данных. Бесконтактная оплата исключает также отклонение платежа из-за неправильно введенного номера карты. Пожалуй, единственное, что может помешать покупке в таком случае, — это недостаток денег на счете. Поэтому конверсия платежей через Apple Pay и Google Pay достигает 94%», — сказала Оксана Коробкина, директор департамента коммерции «Яндекс.денег».

Чаще всего бесконтактную оплату в «Яндекс.кассе» подключают компании, которые продают продукты питания, — 24% из них принимают платежи через Apple Pay и Google Pay. В других категориях товаров и услуг доля сайтов и приложений, использующих сервисы бесконтактных платежей, немного меньше: билеты в кино, театры, музеи и на концерты — 23% площадок, сувениры и товары для хобби, тренинги и мастер-классы, товары для красоты и здоровья — в каждой категории по 20%, одежда и обувь — 18%, автомобильные запчасти и аксессуары — 17%, товары для дома и сада — 16%.

Среди российских сайтов, подключенных к «Яндекс.кассе», самый большой оборот бесконтактных платежей был в 2019 г. у интернет-магазинов электроники и бытовой техники. Это общероссийский тренд. Исключение — Москва, где лидерами по этому показателю стали сервисы, которые продают билеты в кино, театры, музеи и на концерты. По России такие площадки занимают второе место по обороту бесконтактных платежей.

В прошлом году самые большие средние чеки при бесконтактной оплате были на сайтах с услугами по строительству и проектированию — 9766 руб. Суммы при оплате картами, через интернет-банкинг и другими способами были в три раза меньше — в среднем по 3202 руб. На втором месте по среднему чеку оказались сервисы бронирования гостиниц и отелей (9579 руб. при бесконтактной оплате и 5068 руб. при оплате другими методами). В интернет-магазинах одежды и обуви средний чек при бесконтактном расчете был в пять раз выше, чем в остальных случаях, — 5759 руб. против 1123 руб.

В Москве самый высокий средний чек при бесконтактных платежах был в 2019 г. на сайтах и в приложениях из сферы туризма и отдыха (19900 руб.). В Уфе лидерами по этому показателю стали онлайн-площадки, которые продают одежду и обувь (8103 руб.), в Воронеже и Перми — сайты кредитных организаций (10539 и 5263 руб. соответственно). В остальных городах-миллионниках максимальные средние чеки при бесконтактной оплате были на сервисах бронирования отелей и гостиниц, а также в магазинах бытовой техники и электроники.