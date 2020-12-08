Wildberries вышел на рынок Израиля

Wildberries, международный онлайн-ритейлер, сообщил о начале работе на новом рынке. Израиль стал девятой страной присутствия компании, в 2020 г. Wildberries также открыл продажи еще в трех новых странах. Благодаря расширению географии работы онлайн-ритейлера российские предприниматели продолжают масштабировать свои продажи.

Wildberries запустил продажи на территории Израиля. Заказать товары с доставкой покупатели могут в отдельном интернет-магазине wildberries.co.il, а также через мобильные приложения на iOS и Android.

Wildberries предлагает покупателям на территории Израиля около 5 млн наименований товаров от 39 тыс. брендов: женскую, мужскую и детскую одежду, обувь и аксессуары, бьюти-товары, игрушки, электронику и бытовую технику, книги и канцтовары, спортивные товары, зоотовары, а также товары для дома и дачи. В будущем международный онлайн-ритейлер предложит покупателям еще больше различных товаров по привлекательным ценам.

«Благодаря расширению географии работы Wildberries российские предприниматели получают возможность выхода на новые рынки и дальнейшего масштабирования своих продаж: на сегодняшний день свыше 24 тыс. предпринимателей и компаний продают свою продукцию на экспорт через нашу онлайн-площадку. Запуск продаж на территории Израиля стал следующим шагом в международной стратегии компании. Мы уверены в высоком потенциале развития на территории страны: интернет-торговля в Израиле активно развивается, и местные жители все чаще совершают покупки онлайн. Благодаря сотрудничеству Wildberries с международными логистическими компаниям миллионы товаров от десятков брендов будут доставляться покупателям по всей стране», – сказал Вячеслав Иващенко, директор по развитию Wildberries.

Доставка товаров будет осуществляться с помощью логистических партнеров. Клиенты интернет-магазина смогут получить свои заказы в 600 партнерских точках выдачи или же с помощью курьерской доставки на дом.