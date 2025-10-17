Больше 800 млн отечественных товаров купили на Ozon за полгода

Спрос на продукцию российского производства продолжает расти. За шесть месяцев россияне купили более 800 млн отечественных товаров, что на 50% превысило показатели аналогичного периода 2024 г. Самыми востребованными оказались товары повседневного спроса (+60%), товары для дома (+40%), электроника (+38%). Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Чтобы поддержать отечественных предпринимателей и интерес покупателей к их товарам, с 2022 г. компания развивает проект «Сделано в России». За это время запущено 50 специальных витрин. Сегодня на них представлено больше 5 млн товаров от региональных производителей со всей страны. За первое полугодие 2025 г. число продавцов в этих разделах увеличилось вдвое до 8,5 тыс. к аналогичному периоду 2024 г.

Юбилейной региональной витриной на платформе стал раздел «Сделано в Псковской области». Он запущен при поддержке центра «Мой бизнес» Псковской области и регионального отделения «Опоры России». Разместить продукцию и дополнительно бесплатно продвигать ее по всей стране может любой предприниматель с местным производством. Для этого нужно обратиться в региональные центры поддержки бизнеса.

Анастасия Иванова, руководитель Центра «Мой бизнес» Псковской области: «Безусловно, региональная витрина Ozon является важным инструментом развития для наших местных производителей, способствуя повышению продаж, улучшению конкурентоспособности и развитию регионального предпринимательства. Местные производители часто сталкиваются с ограничениями рынка сбыта из-за географической удаленности крупных торговых площадок. Региональная витрина позволяет покупателям видеть товары локальных брендов рядом с собой, увеличивая вероятность покупки. Это особенно важно для продуктов питания, фермерских хозяйств и предприятий малого бизнеса, продукция которых лучше всего воспринимается потребителями своего региона. Кроме того, мы видим, как наличие специального раздела способствует росту доверия потребителей Псковской области к нашим местным брендам и повышает уровень их лояльности».

На витрине уже представлено более 500 наименований товаров. Среди них — косметика, бытовая техника, товары для дома и сада, а также для строительства и ремонта.

Руководитель GR проектов компании Ozon Иван Беляков: «Мы запустили проект «Сделано в России» в 2022 г. Сегодня в нем участвуют уже более половины регионов страны. Мы масштабируем этот проект при поддержке властей и центров «Мой бизнес». Вместе помогаем местным предпринимателям развивать бизнес и дополнительно заявлять о себе широкой аудитории платформы, а также предлагать покупателям качественные отечественные товары».