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На «Яндекс.маркете» появятся закрытые распродажи

«Яндекс.маркет» станет устраивать закрытые распродажи, на которых магазины-партнеры маркетплейса будут специально выставлять товары со скидками. Первую из таких распродаж сервис проведет в честь дня рождения «Яндекс плюса», которому в конце мая 2021 г. исполняется три года.

Предстоящая распродажа «Яндекс.маркета» — это возможность для покупателей заказать товары со скидками до 50%, а для магазинов на маркетплейсе — повысить продажи. Для покупок на распродаже нужно иметь активный «Яндекс плюс». Попасть в раздел с праздничными скидками можно через специальную страницу «Плюса», а также через баннеры на сайте и в приложении «Маркета». На распродаже будут самые разные товары — бытовая техника и электроника, товары для дома и дачи, детские товары, продукты питания, товары для ухода за собой, товары для животных и многое другое. Оплатить покупку можно будет как рублями, так и баллами «Плюса».

В честь дня рождения «Плюса» «Яндекс.маркет» также повысил кешбэк баллами — с 5% до 10%. Для его получения нужно выбирать товары со значком «Плюса». К празднику присоединился не только «Маркет», но и другие сервисы «Яндекса». Они тоже ввели увеличенный кешбэк: например, «Яндекс.лавка» — 50% вместо 25% за покупку выделенных товаров, а «Яндекс.еда» — 15% вместо 7%.

Повышенный кешбэк будет действовать до 8 июня 2021 г. включительно, а закрытая распродажа пройдет 7–8 июня. Чтобы получать этот кешбэк, нужно иметь активный «Яндекс плюс». Если его нет, можно бесплатно подключить пробную 60-дневную подписку — с ней праздничные бонусы и распродажа тоже доступны.

Дмитрий Степанов

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