Wildberries нарастил оборот до 289,2 млрд в I квартале 2022 года

Wildberries представил результаты своей работы в I квартале 2022 г. Оборот компании составил 289,2 млрд руб. (показатель с учетом возвратов, услуг и сервисов покупателям и партнерам), что на 95% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Общее число заказов достигло 288,7 млн (+128% год к году). Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Наибольшие объемы продаж отмечены в категориях: Одежда, обувь и аксессуары: 105 млрд руб. (+79% год к году); Товары для дома и дачи: 45 млрд руб. (+131%); Детские товары: 32,1 млрд руб. (+74%); Косметика и парфюмерия: 28,3 млрд руб. (+100%); Бытовая техника и электроника: 28,1 млрд руб. (+91%).

Самые динамичные темпы роста в категориях: Сантехника (+398%); Все для садоводства(+280%); Товары для отдыха и кемпинга (+266%); Фото- и видеотехника (+263%); Умный дом и безопасность(+248%).

«Несмотря на период повышенного спроса, пик которого пришелся на февраль-март и сопоставимого с декабрем 2021 г., наши логистические системы успешно выдержали высокие нагрузки, в том числе благодаря «уберизации» HR, за счет чего мы оперативно привлекли необходимые трудовые ресурсы и доставили заказы от предпринимателей до покупателей. Наша стратегия на 2022 г. остается неизменной: развитие платформы в партнерстве с малым бизнесом страны, запуск совместных пунктов выдачи, новых логистических центров, дополнительных сервисов, что позволит оказать им поддержку в период повышенной волатильности. Яркий пример — продавцы товаров для дома и дачи впервые заняли второе место по объемам продаж благодаря новой модели “маркетплейс” и привлекательным условиям сотрудничества», – сказали представители Wildberries.

Для поддержки предпринимателей компания также ввела бесплатное хранение товаров на большинстве складов, компенсировала продавцам участие в маркетинговых акциях за счет снижения собственной торговой комиссии, субсидировала клиентскую скидку, которая достигала 22%.

В I квартале 2022 г. число предпринимателей, зарегистрированных на Wildberries, превысило 650 тыс.: работу с компанией начали свыше 136 тыс. новых продавцов – вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Около 90% из них – представители малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели и самозанятые.

Компания продолжила развитие логистической инфраструктуры, как самостоятельно, так и в сотрудничестве с малым бизнесом. Новые объекты заработали в семи регионах страны: Новосибирской, Липецкой, Омской, Саратовской областях, Ставропольском крае, Удмуртии и Северной Осетии. Открытие центров позволит местным предпринимателям запустить прямые поставки из регионов, значительно расширить свой ассортимент на марткеплейсе и существенно оптимизировать затраты на логистику.

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В I квартале 2022 г. предприниматели в партнерстве c Wildberries открыли свыше 3300 новых пунктов самовывоза, а общее число собственных и партнерских точек выдачи превысило 23 тыс.

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Wildberries – онлайн-ритейлер, работающий на рынке 17 лет. География присутствия компании охватывает все регионы России, а также ряд зарубежных стран, среди которых Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия и т.д. Оборот Wildberries в 2021 г. вырос на 93% и достиг 844 млрд руб. Ежедневно на Wildberries оформляется 4 млн заказов, ежемесячная аудитория онлайн-ритейлера - свыше 113 млн пользователей (MAU).

По данным на апрель, 2022 г., свои товары через Wildberries продают свыше 650 тыс. российских предпринимателей. Ассортимент Wildberries включает около 28 млн SKU товаров от 300 тыс. российских и зарубежных брендов: одежда и обувь, аксессуары, бьюти-товары, детские товары, техника и электроника, товары для дома, ювелирные украшения, продукты питания, книги, цифровые товары и многое другое. Около 50% товаров произведены в России.