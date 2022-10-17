Apple удаленно превращает супердорогие iPhone 14 Pro Max в «кирпичи». Но есть решение

Смартфоны iPhone 14 Pro Max стоимостью более чем 69 тыс. руб. начали внезапно выходить из строя и превращаться в «кирпичи». Пользователи полагают, что все дело в прошивке, но Apple это пока не подтверждает. Решить проблему, хотя и не во всех случаях, помогает «жесткая» перезагрузка.

Флагман Apple сломался

Владельцы флагманских смартфонов iPhone 14 Pro Max стали массово жаловаться на их «окирпичивание». Проблему активно обсуждают на Reddit, создано несколько тем, одна из которых, открытая пользователем AurelienRz, за три дня набрала почти 600 положительных оценок и более 200 комментариев.

iPhone 14 Pro Max – это самый дорогой смартфон в новой линейке Apple. В США он стоит от $1100 (69,4 тыс. руб. по курсу ЦБ на 17 октября 2022 г.), тогда как за простой iPhone 14 она просит $800 (50,5 тыс. руб.).

По словам пользователя AurelienRz, никаких потенциально опасных действий до прекращения его мобильника в «кирпич», включая обновление прошивки, он не совершал. Смартфон прекрасно работал в течение дня, после был поставлен на зарядку, а утром отказался включаться.

В комментариях к посту AurelienRz появились ответы пользователей с аналогичной проблемой. Среди них звучали предположения, что дело в прошивке iOS 16.0.3, которую Apple рассылает удаленно. Многие, оказавшиеся в такой ситуации согласились, что их iPhone 14 Pro Max перед «окирпичиванием» мог в фоновом режиме скачать файл прошивки и незаметно обновиться.

Утро, когда недешевый смартфон перестает работать, добрым быть не может по определению

Среди пользователей нашлись и те, чей флагманский смартфон Apple мог выйти из строя не только программно, но и физически. Так, участник беседы под ником kimbolll написал, что его iPhone 14 Pro Max наутро превратился в «кирпич», отказавшись включаться. При это же он был очень горячим, и не было понятно, от какого из компонентов идет нагрев – от батареи или какой-либо из микросхем на плате электроники.

Сами справятся

К моменту выхода материала комментарий Apple о возможной связи массового выхода iPhone 14 Pro Max из строя с релизом новой версии iOS отсутствовал. Компания, как это чаще всего и бывает, не реагирует на происходящее и не предлагает никаких решений. Вероятнее всего, в дальнейшем она все же выйдет на связь с покупателями и, например, выпустит патч, но пока что им приходится справляться своими силами.

Решение, как ни странно, было найдено довольно быстро. Многим владельцам iPhone 14 Pro Max, внезапно обнаружившим свой смартфон без признаков «жизни», помогает классическая жесткая перезагрузка, также известная как «принудительная».

В смартфонах Apple этот процесс реализован не совсем тривиально. Сперва нужно нажать и быстро отпустить кнопку увеличения громкости, затем проделать то же с кнопкой уменьшений громкости, после чего без промедления нажать и удерживать кнопку включения. Держать ее нужно до тех пор, пока на экране не появится логотип Apple.

Такой способ оставляет личные данные в памяти телефона в полной сохранности, однако помогает он не всем. В некоторых случаях может потребоваться или полная перепрошивка устройства, или поход в сервисный центр.

До конца 2022 г. Webinar Meetings ждет еще 5 обновлений Импортозамещение ВКС

Тем пользователям iPhone 14 Pro Max, кто еще не столкнулся с данной проблемой, вероятно, следует на время отключить автоматическое обновление и устанавливать патчи лишь через пару недель после их релиза. За это время его протестируют другие и в случае чего завалят Apple и интернет жалобами.

Россиян тоже касается

Стать владельцем дорогостоящего «кирпича», еще вчера функционирующего как суперсовременный смартфон, могут и жители России. Apple не продает в этой стране свою технику с марта 2022 г., однако ее продукция по-прежнему присутствует в официальной и полуофициальной рознице.

Это стало возможным благодаря параллельному импорту, а также стараниям «серых» импортеров. Новая линейка iPhone 14 состоит из четырех моделей, но базовые модели, ничем особо не отличаясь от iPhone 13, спросом не пользуются. В мире, что важно, ситуация аналогичная – младшие iPhone 14 и 14 Plus продаются настолько плохо, что Apple была вынуждена сократить объемы их производства.

Топовые iPhone 14 Pro и Pro Max, напротив, очень интересны российским и общемировым потребителям. В связи с этим угроза нарваться на «кирпич» для россиян тоже существует.

Знакомая ситуация

Вполне возможно, что в происходящем действительно виновата «сырая» прошивка. У Apple на деле очень богатый опыт по собственноручному «окирпичиванию» смартфонов, притом массовому, со злым умыслом и без него.

Как выбирать коммерческий SIEM в 2022 году? Безопасность

Например, в начале 2016 г. одновременно с релизом iOS 9 из строя вышли тысячи iPhone. На экране появлялось сообщение об «ошибке 53», и что-либо сделать оказалось невозможно. Смартфоны переставали работать, все данные с них удалялись. Проблема была связана с тем, что мобильники, на которых появилось сообщение об ошибке, как минимум раз ремонтировались в неавторизованных сервисных центрах.

Выход iOS 10 в сентябре 2016 г. тоже сопровождался «приключениями». Часть владельцев iPhone и iPad не смогли обновить прошивку этой версии – прогресс зависал примерно на 50%, а устройства переставали работать. Приходилось подключать их к компьютеру по кабелю и обновлять прошивку вручную.