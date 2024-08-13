«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж смартфонов Oppo Reno12 F и Reno12 Pro

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте продаж Oppo Reno12 F и Reno12 Pro — защищенных смартфонов, сочетающих в себе тонкий корпус и высокую прочность. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

В Oppo Reno12 F экран защищен стеклом DT Star 2, которое в сочетании с прочной боковой рамой делает смартфон более устойчивым к ударам и падениям.

Для повышения устойчивости к давлению Oppo дополнительно использует в новой модели бионическую амортизацию с эффектом губки. Имитация структуры губки повышает устойчивость к падениям и улучшает амортизацию смартфона.

Повышенная герметичность также снижает риск попадания влаги и пыли в смартфон. Oppo Reno12 F соответствует стандарту IP64, а его надежность подтверждается наличием 5-звездочного сертификата прочности от швейцарской компании SGS.

М.Видео-Эльдорадо «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж смартфонов Oppo Reno12 F и Reno12 Pro

Oppo Reno12 F — один из немногих смартфонов с поддержкой функции управления даже с мокрым экраном (Splash Touch) в своем ценовом сегменте. Ее особенность заключается в настройке сенсорного слоя таким образом, что все нажатия пользователя будут корректно считываться даже в условиях повышенной влажности.

Oppo Reno12 F оснащен накопителем встроенной памяти на 512 ГБ и 8 ГБ оперативной памяти. Объем оперативной памяти можно расширить за счет временного резервирования постоянной памяти при помощи технологии Oppo RAM Expansion.

В Oppo Reno12 F установлен аккумулятор емкостью 5000 мАч. Его хватает для того, чтобы просматривать видео на протяжении более 11,5 часа. На автономности смартфона положительно сказывается использование энергоэффективного процессора Qualcomm Snapdragon 685, выполненного по 6 нм техпроцессу.

Благодаря применению собственной технологии Oppo Battery Health Engine, емкость аккумулятора снизится не более чем на 20% за четыре года регулярного использования, что позволяет заряжать телефон один раз в день даже через четыре года.

Oppo Reno12 F поддерживает быструю зарядку SUPERVOOCTM 45 Вт, полная зарядка смартфона занимает 70 минут.

Диагональ AMOLED экрана Oppo Reno12 F составляет 6,7 дюйма, он поддерживает частоту обновления 120 Гц, а также оснащен технологией защиты зрения. Она снижает количество синего излучения и подстраивает цвета изображения под окружение, снижая нагрузку на глаза пользователей. Его максимальная яркость составляет 1200 нит, а пиковая яркость на небольшом участке экрана достигает 2100 нит.

Oppo Reno12 F оснащен стереодинамиками.

Oppo Reno12 Pro оснащен безрамочным экраном Infinite View с диагональю 6,7 дюйма. Для защиты экрана Oppo использует стекло Corning Gorilla Glass Victus 2.

В основе корпуса лежит каркас из сплава собственной разработки Oppo. Его название – AM04, он сочетает в себе несколько металлов и повышает надежность смартфона. Несмотря на толщину 7,4 мм, модель Oppo Reno12 Pro отлично проявила себя в тесте на мягкую деформацию. По сравнению с материалом предыдущего поколения, его сопротивление изгибу при сжатии увеличилось более чем на 10%.

Oppo и Mediatek объединили усилия для создания более энергоэффективной версии процессора Dimensity 7300, она получила название Dimensity 7300 Energy. Oppo Reno12 Pro поддерживает быструю зарядку SUPERVOOCTM 80 Вт. Она позволяет полностью зарядить смартфон за 34 минуты, а 49% можно восполнить за 19 минут.

В Oppo Reno12 F установлена система из трех камер: сверхчеткий 50 МП сенсор, 8 МП широкоугольная камера Sony IMX335 и 2 МП датчик глубины, использующийся для создания портретов профессионального уровня. Также в нем используется 32 МП селфи камера с широким углом обзора.

В качестве основной камеры в Oppo Reno 12 Pro используется 50 МП сенсор Sony LYT600 с оптической стабилизацией. Он хорошо справляется со съемкой в динамичных условиях и позволяет записывать видео в разрешении 4K при 30 кадрах в секунду. Телеобъектив с 2-кратным оптическим зумом и разрешением 50 МП справляется со съемкой портретов.

Также в Reno12 Pro используются 8 МП сверхширокоугольный сенсор и 50 МП фронтальная камера. В ней применяется автофокус и алгоритмы на базе ИИ, они отвечают за корректную передачу тонов кожи и помогают с ретушью фото.

Обе новинки уже доступны для покупки в сети «М.Видео-Эльдорадо». Для первых покупателей действует промо-цена. Стоимость Oppo Reno12 F за версию с 256 ГБ постоянной памяти составляет 22 999 руб., а версия с 512 Гб постоянной памяти доступна за 25 999 руб. Стоимость Oppo Reno12 Pro с 512 ГБ постоянной и 12 ГБ оперативной памяти составляет 44 999 руб.