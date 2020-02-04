Oppo объявила о снижении цен на серию смартфонов А 2020

Производитель смартфонов компания Oppo объявила о снижении цен на смартфоны А9 2020 и А5 2020, а также серию Reno2.

Обновленная стоимость с учетом скидки: A9 2020 — 17990 руб. вместо 19990 руб.; A5 2020 — 10990 руб. вместо 13990 руб.; Reno2 — 37990 руб. вместо 39990 руб.; Reno2 Z — 27990 руб. вместо 29990 руб.

Указанные модели доступны к покупке по сниженной цене в официальном интернет-магазине Oppo, а также в магазинах партеров: «М.Видео», «Эльдорадо», МТС, «Ноу-хау», ДНС, «Мегафон» и магазинах региональных розничных сетей.

«Смартфоны серии A — пожалуй, лучший выбор для тех, кто ищет стильный гаджет с современной начинкой и высокой автономностью, — отметил Аркадий Граф, директор по развитию бизнеса компании Oppo в России. — Мы решили сделать эти смартфоны доступнее, чтобы как можно больше людей смогли сами оценить и воспользоваться их преимуществами, либо приобрести смартфоны в качестве подарка родным и близким к предстоящим праздникам».

Технология Game Boost 2.0, используемая в моделях серии А 2020, делает эти смартфоны подходящими для тех, кто любит мобильные игры. Функции оптимизации частоты кадров Frame Boost и сенсорного ускорения Touch Boost обеспечивают быструю и плавную работу игр: Frame Boost в режиме реального времени отслеживает все активные процессы системы и перераспределяет системные ресурсы, чтобы избежать перегрева устройства и снизить энергопотребление, а Touch Boost регулирует скорость отклика экрана во время игрового процесса и увеличивает его чувствительность при использовании приложений.

Смартфоны работают под управлением оболочки ColorOS 6.0 на базе Android 9. Операционная система поддерживает ряд функций, обеспечивающих удобство, безопасность и многофункциональность: разблокировка по отпечатку пальца и распознаванию лица, интеллектуальный помощник, режим «Умное вождение», сервис Music Party и управление жестами.

Модели оснащены встроенной памятью на 64 ГБ и 128 ГБ, а также тройным слотом для двух сим-карт и карты MicroSD объемом до 256 ГБ.