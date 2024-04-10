«М.Видео» объявляет об эксклюзивном старте продаж смартфонов Oppo Reno11 Series

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявила старт продаж серии смартфонов Oppo Reno11: модель Reno11 с телеобъективом с двукратным оптическим зумом и эквивалентным фокусным расстоянием 47 мм, и модель Reno11 F – тонкий смартфон с безрамочным плоским экраном. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

В Reno11 установлена система из трех камер Sony. В основном модуле используется новая 50 МП камера с сенсором Sony LYT600 с апертурой f/1.8 и оптической стабилизацией. В основе 8 МП широкоугольного модуля лежит сенсор Sony IMX355 с апертурой f/2.2 и углом обзора 112°.

За съемку выдающихся портретов отвечает 32 МП телеобъектив с двукратным оптическим зумом и сенсором Sony IMX709. Эквивалентное фокусное расстояние при двукратном приближении составляет 47 мм, что близко к «золотому стандарту» портретной съемки в 50 мм и перспективе человеческого взгляда. Именно этот объектив является знаковым в жанре портретной фотографии для профессиональных фотографов. Использование RGBW матрицы позволило на 60% увеличить светочувствительность и снизить количество шумов на 35% в сравнении с классическими сенсорами.

«М.Видео» «М.Видео» объявляет об эксклюзивном старте продаж смартфонов Oppo Reno11 Series

Камеры работают в паре с технологиями Oppo, одной из которых является комплексная разработка Portrait Expert Engine. Ее главной задачей является улучшение и упрощение мобильной портретной съемки. Фотография обрабатывается в четыре этапа: распознавание лиц, объекта и сценария съемки, обработка тона кожи с сохранением естественных черт, повышение четкости и бьютификация, слияние портрета с окружающей средой с сохранением естественного освещения и теней.

Смартфон Oppo Reno11 F – в качестве основного модуля в нем установлена 64 МП камера с эквивалентным фокусным расстоянием 25 мм. Помимо нее, смартфон оснащен 8 МП сверхширокоугольным модулем и 2 МП макро-камерой для съемки мелких объектов с расстояния в 4 сантиметра.

Новый Oppo Reno11 F имеет плоский безрамочный экран. Отказ от использования пластикового каркаса экрана позволил Oppo добиться соотношения размера экрана к передней панели в 93,4%. Reno11 F защищен от попадания воды и мелких частиц по стандарту IP65.

Обе модели объединяет не только поддержка технологии Portrait Expert Engine, но и новые возможности Oppo с применением искусственного интеллекта. Уже сейчас пользователи могут опробовать функцию Smart Image Matting, которая позволяет вырезать объекты и моментально создавать стикеры. Смартфоны Oppo способны определять и выделять сразу шесть объектов.

Еще одной особенностью серии Reno11 является поддержка записи 4К видео в обеих моделях и на основную, и на фронтальную камеры. Обе модели оснащены 8-ядерным процессором Dimensity 7050. За автономность новинок отвечает емкий аккумулятор емкостью 5000 мАч. Благодаря ему и оптимизированной операционной системе ColorOS 14, каждый из этих смартфонов способен проработать более суток без подзарядки. Помимо емкой батареи, Reno11 и Reno11 F получили поддержку фирменной быстрой зарядки SUPERVOOC 67 Вт. За 10 минут смартфоны восполнят 30% заряда, а полная зарядка займет всего 48 минут.

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». В периметр группы входят ИТ-компания «М.Тех» и финтех-платформа «Директ Кредит». «М.Видео-Эльдорадо» развивает онлайн-платформу и розничную сеть из более чем 1200 магазинов от Калининградской области до Камчатки, федеральную логистическую инфраструктуру, а также собственный маркетплейс электроники и комплиментарных товаров. Общий трафик двух сетей составляет порядка 1,2 млрд контактов в год.

Oppo — компания в области интеллектуальных устройств. Свой первый мобильный телефон выпустила в 2008 г. По состоянию на 30 июня 2022 г. Oppo получила более 40 тыс. патентов.