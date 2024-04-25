«М.Видео-Эльдорадо» отмечает высокий спрос на смартфоны OPPO Reno11 Series

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, отметила, что за две недели с момента старта эксклюзивных продаж в сети «М.Видео-Эльдорадо» смартфоны серии OPPO Reno11 показали высокие результаты продаж по сравнению с предыдущим поколением смартфона Reno10. На первой неделе, начиная с девятого апреля, было зафиксировано на 100% больше продаж, чем Reno10 в 2023 г., а на второй неделе – на 300% больше продаж соответственно. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Новинки предлагают передовое программное обеспечение в сочетании с качественными камерами для высокого уровня портретной съемки при стоимости ниже 40 тыс. рублей.

Руководитель департамента «Телеком и гаджеты» сети группы «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Уваров: «Новая серия смартфонов Reno11 позиционируется как «эксперты в портретной съемке» и рассчитана на тех, кто активно пользуется камерой и много путешествует. Любопытно, что у Reno11 наибольшей популярностью пользуется серый цвет, на 15% больше, чем та же модель в светло-зеленом цвете. А у Reno11 F, созданном больше для активных путешественников, лидером является смартфон в тёмно-зелёном исполнении — в два раза популярнее голубого».

За съемку выдающихся портретов отвечает 32 Мп телеобъектив с двукратным оптическим зумом и сенсором Sony IMX709. Эквивалентное фокусное расстояние при двукратном приближении составляет 47 мм, что близко к «золотому стандарту» портретной съемки в 50 мм и перспективе человеческого взгляда. Именно этот объектив является знаковым в жанре портретной фотографии для профессиональных фотографов.

Обе модели объединяют новые возможности OPPO с применением искусственного интеллекта. Уже сейчас пользователи могут опробовать функцию Smart Image Matting, которая позволяет вырезать объекты и моментально создавать стикеры. Смартфоны OPPO способны определять и выделять сразу 6 объектов, что открывает новые возможности для творчества.

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». В периметр группы входит ИТ-компания «М.Тех», сфокусированная на разработке решений в сфере ритейла, и финтех-платформа «Директ Кредит». «М.Видео-Эльдорадо» развивает онлайн-платформу и розничную сеть из более чем 1,2 тыс. магазинов от Калининградской области до Камчатки, федеральную логистическую инфраструктуру, а также собственный маркетплейс электроники и комплиментарных товаров, что обеспечивает широкий ассортимент и быструю доступность техники на всей территории страны. Общий трафик двух сетей составляет порядка 1,2 млрд контактов в год.

OPPO — инновационная компания в области интеллектуальных устройств. С момента выпуска своего первого мобильного телефона в 2008 г. компания OPPO стремится создавать технологии с душой. По состоянию на 30 июня 2022 г. OPPO получила более 40 тыс. патентов. В настоящее время компания OPPO зарегистрировала патенты более чем в 40 странах и регионах, работает более чем в 50 странах и регионах мира и имеет международный центр дизайна в Лондоне. OPPO поддерживает развитие стандарта 5G во всем мире и стала первой компанией, представившей коммерческий 5G смартфон на европейском рынке. OPPO выпустила рядовые патенты 5G более чем в 30 странах и регионах по всему миру. Бренд сотрудничает с более чем 80 ведущими мировыми операторами, чтобы ускорить процесс развертывания 5G благодаря инновационным технологическим решениям. Кроме того, OPPO подала более 2,7 тыс. глобальных патентных заявок в области ИИ, компьютерного зрения, речевой технологии и машинного обучения, и получила около 4,5 тыс. патентов на технологии по обработке изображений, а также лицензировала технологию мгновенного заряда более чем 40 компаниям.