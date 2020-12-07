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Обновленный интерфейс Oppo ColorOS 11 стал доступен в России

Oppo объявила об обновлении интерфейса устройств до версии ColorOS 11. В России первыми новую оболочку получат флагман Find X2 и недавно выпущенный смартфон Reno4 Lite – это станет самым быстрым обновлением в истории интерфейса ColorOS. Быстрое развитие оболочки ColorOS 11 гарантирует пользователям Oppo взаимодействие со всеми новыми преимуществами и функциями операционной системы Android 11 на своих смартфонах.

Благодаря тесному сотрудничеству с Google Oppo стала одним из первых производителей смартфонов, запустивших публичную бета-версию интерфейса на базе Android 11 в сентябре 2020 г. После получения позитивной обратной связи от пользователей со всего мира официальная версия оболочки ColorOS 11 была дополнительно проработана и оптимизирована. Обновление будет доступно на 24 моделях смартфонов Oppo серий Find, Reno и A.

«ColorOS 11 предоставляет пользователям не только свободу самовыражения и реализации своего творческого потенциала, но также позволяет насладиться высоким уровнем конфиденциальности и безопасности данных. Мы хотим наделить наших пользователей безграничными возможностями, предоставив им интерфейс, который будет учитывать все их приоритетные задачи и нужды, – сказал Винсент Лиу, генеральный директор Oppo в России. – Мы продолжаем стремительно развиваться на российском рынке, поэтому интерфейс ColorOS 11 был разработан, чтобы привнести значительные улучшения в повседневный пользовательский опыт».

Компания Oppo разработала ColorOS 11 с плавным и легко настраиваемым пользовательским интерфейсом (UI), учитывая желание современных пользователей повысить уровень персонализации. Обои, рингтоны, иконки приложений и режим Always-On Display настраиваются согласно личным предпочтениями, также Oppo предлагает потребителям темный режим интерфейса с тремя цветовыми схемами и различным уровнем контрастности.

Интерфейс ColorOS 11 также оснащен функциями, позволяющими пользователям быть креативными и эффективными: увеличенное время автономной работы, быстрые чаты, а также Flexdrop – новая функция для многозадачности, позволяющая смотреть видео и текст одновременно. Функция Three-Finger Translate, разработанная Oppo совместно с Google и функционирующая на базе Google Lens, предоставляет потребителям возможность легко и просто переводить текст с помощью скриншота, сделанного жестом «смахивание тремя пальцами».

Сегодня существование в цифровом пространстве занимает центральное место в повседневной жизни людей. ColorOS 11 оснащен функцией Oppo Relax 2.0 и режимом анализа данных сна, чтобы помочь пользователям восстановить режима сна и отдыха.

Также, опираясь на возможности ОС Android 11, интерфейс ColorOS 11 выводит конфиденциальность персональных данных на новый уровень. Oppo предлагает функции блокировки приложений App Lock и Private System для безопасного хранения и защиты наиболее важной информации.

Find X2 и Reno4 Lite станут первыми устройствами от Oppo, получившими официальную версию ColorOS 11 в восточноевропейском регионе. Начиная с декабря 2020 г., обновление пользовательского интерфейса появится и на других устройствах компании: Reno4 Pro 5G, Reno3 Pro, Reno3, Reno2 Z, Reno Z, Reno2, Reno 10X Zoom, Reno, A72, A52, A53, A91, A5 2020, A9 2020.

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