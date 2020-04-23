OPPO начинает российские продажи смартфонов Reno3. Цены

OPPO представила в России новую линейку смартфонов Reno3 – Reno3 и Reno3 Pro.

«С момента выхода компании OPPO на мировой рынок в 2009 году мы остаемся верны своему главному принципу – быть глобальным брендом, который учитывает интересы клиентов каждого региона. Мы всегда гордились тем, что главный приоритет компании – это наши пользователи. Новая серия Reno3 дает еще больше возможностей для творчества, сочетая эстетичный дизайн и простоту в использовании», – сказал Винсент Лиу, генеральный директор OPPO в России.

Reno3 Pro оснащен четырехмодульной камерой: основная камера (48 Мп), широкоугольный объектив (8 Мп), телеобъектив (13 Мп) и датчик глубины для качественных портретов (2 Мп). Смартфон обладает 20х цифровым и 5х гибридным зумом, а также режимом Ultra Dark Mode. Чтобы запечатлеть объект в деталях, достаточно просто активировать режим ультра макро. Камера Reno3 Pro обладает усовершенствованной стабилизацией видео Ultra Steady Video 2.0 как для обычной съемки, так и для съемки в экстремальных условиях. Широкоугольный объектив дает возможность создавать панорамные ролики, захватывая еще больше деталей ландшафта.

В Reno3 Pro реализована система Anti-lag Engine, которая объединяет фрагменты файлов в памяти, оптимизируя запуск и работу приложений, а также ускоряя чтение и запись данных. Умная система оптимизации дополняется процессором Qualcomm Snapdragon 765G, отвечающим за мощную производительность смартфона. Благодаря антенне 360° устройство гарантирует уверенный сигнал и высокую скорость соединения. Система антенн автоматически подстраивается под условия использования смартфона, обеспечивая хорошее качество связи и стабильную работу сети.

Reno3 Pro оснащен фирменной быстрой зарядкой VOOC 4.0 мощностью 30 Вт, защищена от перегрева. Заряд устройства достигает 50% за 20 минут, и 100% – за 56 минут.

Ультратонкий корпус 7,7 мм с оптимально скругленными гранями и AMOLED-дисплеем лежит в руке и кажется почти невесомым. Сенсор экрана распознает 180 касаний в секунду, что позволяет оптимизировать работу тачскрина, особенно во время игр, а частота обновления экрана 90 Гц обеспечивает плавность изображения.

На задней панели корпуса Reno3 расположены 4 камеры с основным модулем 48 Мп и аналогичными линзами и параметрами зума, как у Reno3 Pro. В режиме Ultra Dark Mode при поддержке многокадрового шумоподавления, длинной выдержки и интеллектуального расширения динамического диапазона снимки обладают отличным качеством даже при освещении <1 люкс. Но настоящим прорывом в области фотографии является фронтальная камера 44 Мп с ночным режимом и режимом боке при съемке видео. Благодаря уникальному алгоритму распознавания лиц Reno3 делает селфи с четкими деталями, без засветов и размытия, независимо от условий освещения.

Смартфон функционирует на базе MTK P90. Данный процессор имеет независимый математический сопроцессор NPU и широкие возможности работы с ИИ, что особенно применимо в области постобработки фото и видео.

Reno3 поддерживает фирменную быструю зарядку VOOC 3.0, которая продолжает работать даже во время активного игрового процесса. Устройство заряжается до 50% всего за 30 минут.

Корпус Reno3 стал еще приятнее в руке. Смартфон имеет покрытие из сапфирового стекла для модуля камер, а экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass пятого поколения.

Reno3 Pro представлен в двух цветах – черном и синем. Приобрести Reno3 Pro можно с 10 апреля в фирменном интернет-магазине OPPO, а также в «М.Видео», «Эльдорадо» и DNS.

Стоимость смартфона в России составит 49 990 рублей. При покупке в официальном интернет-магазине OPPO, пользователи получат в подарок беспроводные наушники с гибридным активным шумоподавлением OPPO Enco Q1.

Покупатели новых смартфонов Reno3 Pro в «М.Видео» и «Эльдорадо» смогут приобрести модель в рассрочку 0-0-24 с выгодой до 6000 рублей. При покупке Reno3 Pro в DNS будет предоставлена возможность рассрочки 0-0-24 или 6 000 рублей бонусами на карту «ProZaPass».

Смартфон Reno3 будет доступен в трех цветах: черном, белом и синем. Приобрести Reno3 можно с 3 апреля в фирменном интернет-магазине OPPO, а также в «М.Видео», «Эльдорадо», DNS, Ноу-Хау, Ситилинк и ОнлайнТрейд.

Стоимость смартфона составит 29 990 рублей. При покупке в официальном интернет-магазине OPPO, пользователи получат в подарок OPPO Power Bank мощностью 10000 мАч.

Покупатели новых смартфонов Reno3 в «М.Видео» и «Эльдорадо» смогут приобрести данную модель в рассрочку 0-0-12 с выгодой до 2500 рублей. При покупке Reno3 в DNS будет предоставлена возможность рассрочки 0-0-12 или 2500 рублей бонусами на карту «ProZaPass». В «Ноу-Хау» при покупке новинки оформляется рассрочка 0-0-12 и возможность 3 месяца связи в подарок. «Ситилинк» предоставит рассрочку 0-0-12 и специальную цену для участников клуба Ситилинк. В «ОнланТрейд» при покупке Reno3 покупатели получат промокод на 2500 рублей.