Oppo запустила программу Oppo Upgrade, теперь смартфоны бренда доступны по подписке с экономией 50%

Компания Oppo, бренд по производству смартфонов, совместно с Forward Leasing запустила в России программу подписки на смартфоны Oppo Upgrade. Cервис с возможностью бесплатного обновления смартфона через год позволяет экономить до 50% и каждый год менять устройство на более актуальное. Об этом CNews сообщили представители Oppo.

В рамках программы Oppo Upgrade можно приобрести любую модель из линейки Oppo по подписке и погасить 50% от стоимости ежемесячными платежами в течение года. Так, на этапе запуска подписки ежемесячная плата за новый смартфон Oppo Reno 8T 4G составит 1332 руб. Спустя год можно заменить устройство на новую модель, не выплачивая остаток (50% от цены), или оставить смартфон себе, погасив остаток сразу или частями продолжая вносить тот же платеж ежемесячно. На Oppo Upgrade распространяются все текущие промо-акции компании.

«Запуск сотрудничества с новым крупным партнером, компанией Oppo – важная веха в развитии нашей компании и услуги подписки на смартфон в нашей стране в целом, – сказал основатель и генеральный директор «Форвард лизинг» Алексей Гуров. – Благодаря прямой работе с производителем и его дистрибьютером мы можем обеспечить клиентам лучшие условия подписки, например, отсутствие переплаты и очень хорошую остаточную стоимость смартфона в будущем. Все это делает платежи за гаджет удивительно низкими. Уверен, клиенты оценят новую программу и легкий безбумажный процесс ее получения».

Oppo Upgrade

Для покупки смартфона Oppo по подписке не нужно выходить из дома, так как оформление и подписание договора происходит онлайн на сайте компании, а доставка осуществляется по всей России. Первый платеж вносится через месяц после получения смартфона.

Oppo запустила программу Oppo Upgrade совместно с компанией Forward leasing, которая обеспечивает новый способ получения смартфонов в подписку на базе лизинга. За четыре года работы компания стала партнером ведущих производителей электроники и сетей магазинов, реализовав 220 тыс. устройств. До 40% клиентов пользуются опцией апгрейда смартфона в конце срока, а 55% клиентов оформили подписку на два и более устройства. Партнерская сеть компании охватывает более 4000 магазинов с выдачей устройств по всей стране.

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Oppo — бренд по производству смартфонов. Первый мобильный телефон выпустила в 2008 г. По состоянию на 30 июня 2022 г. Oppo получила более 40 тыс. патентов.

Forward Leasing – сервис подписки на устройства, который делает современные гаджеты и технологические новинки доступными. Forward работает совместно с официальными производителями, импортерами и розничными магазинами популярных брендов электроники. История компании началась в 2018 г., когда Forward совместно с Samsung Electronics Russia запустил первую в стране программу подписки на базе лизинга. Сейчас у Forward более 100 тыс.