Розничная сеть DNS стала официальным партнером бренда OPPO

OPPO объявила о сотрудничестве с DNS — ретейлером цифровой и бытовой техники. В магазинах сети будут представлены следующие модели бренда: Reno2, Reno2 Z, A9 2020, A5 2020, A5s и A1k.

«Розничная сеть DNS представлена более чем 1500 магазинов более чем в 400 городах России. Сотрудничество с таким крупным ритейлером поможет нам сделать смартфоны OPPO ещё популярнее и доступнее для российских пользователей, — сказал Аркадий Граф, директор по развитию бизнеса компании OPPO в России. — Мы ожидаем, что такое партнёрство будет взаимовыгодным и в будущем принесёт развитие и еще больше возможностей для обеих сторон».

При покупке смартфонов OPPO в магазинах DNS будет действовать мультиакция: потребители смогут оформить рассрочку 0-0-12 или получить на карту ProZaPass бонусы в размере 10% от стоимости устройства.

Также будут доступны скидки на комплекты. При покупке любого смартфона OPPO, в комплекте с которым уже идут защитная пленка на экран и чехол, покупатель сможет приобрести со скидкой любой другой мобильный аксессуар и сэкономит от 1000 до 5000 рублей.

Все эти предложения будут действовать только в магазинах DNS, где будут представлены смартфоны серии Reno, A и A 2020.

Серия смартфонов Reno2 отличается инновационными технологиями камеры и особенным дизайном. OPPO Reno2 и Reno2 Z оснащены четырехмодульной системой камер и уникальным выдвижным модулем фронтальной камеры. В серии также используются 5-кратный гибридный и 20-кратный цифровой зум и режим стабилизации видео.

Серия A – одна из самых продаваемых линеек смартфонов OPPO. A5s и A1k доступные и надежные устройства с привлекательным дизайном и способностью длительное время работать без подзарядки, в то время как А5 2020 и А9 2020 – это последнее обновление линейки, которое компания представила осенью. Стильный дизайн, наличие четырехмодульных мощных камер, аккумуляторов, емкостью в 5000 мАч, а также доступной цены делают эти модели особенно привлекательными для представителей поколения Z.