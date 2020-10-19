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Oppo и Orange объявили о партнерстве, направленном на персонализацию устройств и развитие технологии eSIM

Телеком Техника

Oppo объявила о заключении партнерского соглашения с телекоммуникационной компанией Orange с целью расширить доступность услуг для широкого спектра смартфонов и носимых устройств Oppo в Европе, а также предложить продукты Oppo клиентам Orange.

Основная цель сотрудничества — создать инновационные решения, которые смогут удовлетворить растущие потребности европейских пользователей. Широкое распространение SIM-free мобильных устройств и устройств с технологией eSIM открывает новые возможности для потребителей. Теперь они могут выбирать наиболее удобные каналы для покупки как офлайн, так и в интернете.

Дополнительные возможности для подключения клиентов открывает и распространение 5G-связи. Помимо смартфонов, компания Oppo выпустила серию IoT-продуктов, среди которых смарт-часы Oppo Watch. Для их разработки компания привлекла ведущих отраслевых партнеров и собрала команду экспертов. Сотрудничество позволило упростить доступ пользователей к услугам операторов беспроводной связи и быстро адаптироваться к динамичным условиям рынка. Сочетание взглядов и технологических возможностей Oppo с опытом Orange в сфере обслуживания клиентов позволит обеим компаниям создавать передовые решения для удовлетворения самых актуальных потребностей пользователей.

В первом квартале 2020 г. Orange отметила, что количество устройств на ОС Android, подключенных к европейской сети, увеличилось на 4,6% по сравнению с предыдущим кварталом. Недавно оператор представил услугу, которая помогает персонализировать смартфоны, приобретенные на открытом рынке, при обнаружении SIM-карты Orange. При активации смартфон автоматически устанавливает сервисы Orange, такие как My Orange/Orange et Moi или Orange TV, предлагая абонентам простой и быстрый доступ к ключевым сервисам компании, что значительно повышает качество обслуживания.

Персонализация от Orange будет запущена на смартфонах Oppo по всей Европе уже с октября 2020 г. В список устройств, поддерживающих функцию, войдут и два новых смартфона с поддержкой 5G: Reno4 Z 5G и Reno4 Pro 5G, а также 4G-смартфон Oppo A72. Более подробная информация по доступности в различных странах Европы будет предоставлена Orange в ближайшее время.

Помимо персонализации смартфонов, купленных через независимые каналы продаж, Orange и Oppo работают над запуском новых смарт-часов с поддержкой технологии eSIM. В них встроен усовершенствованный пользовательский интерфейс Wear OS от Google, который отлично сочетается с изогнутым AMOLED-дисплеем с диагональю 46 мм.

Orange развивает технологию привязки к устройствам нескольких SIM-карт и стала первой в мире компанией, которая смогла удаленно подключить и активировать eSIM на устройстве с Wear OS от Google. Эта технология значительно упрощает использование разных подключенных устройств без необходимости приобретения отдельного номера телефона. Продажи умных часов с поддержкой eSIM выросли на 80% по сравнению с прошлым годом, что составляет 30% от общего объема и половину выручки от реализации смарт-часов в европейском регионе.

Ален Ву, вице-президент Oppo и президент по международным продажам, сказал: «За годы развития Oppo стала не просто компанией по производству смартфонов, мы расширяем наш ассортимент IoT-продуктами и разрабатываем передовые технологические решения совместно с лучшими отраслевыми партнерами. Мы рады сотрудничеству с Orange, которое открывает обеим компаниям новые возможности в сегменте носимых устройств и персонализации смартфонов, приобретаемых через независимые розничные каналы. С нетерпением ждем реализации новых проектов в будущем».

«Благодаря персонализации смартфонов клиенты Orange смогут получить доступ к полному набору наших услуг, независимо от того, где они приобретают свои смартфоны: в точках продаж компании или на открытом рынке. Партнерство с Oppo расширяет доступность качественных инновационных смартфонов и носимых устройств для европейских пользователей и помогает Orange обеспечивать непревзойденное качество обслуживания», — сказал исполнительный вице-президент по оборудованию и партнерству Orange Филипп Лукас.

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