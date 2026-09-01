В России начались продажи смартфона Redmi 17

Компания Xiaomi представляет на российском рынке смартфон Redmi 17. Он оснащен аккумулятором емкостью 7500 мАч, 6,9-дюймовым дисплеем и двойной камерой 50 МП с ИИ. Об этом CNews сообщили представители Xiaomi.

Увеличенная батарея и быстрая зарядка для уверенного ежедневного использования

В зависимости от выполняемых задач, Redmi 17 обеспечивает до 28 часов воспроизведения видео, 91 час воспроизведения музыки, 46 часов разговоров или 12 часов видеозаписи.

Интеллектуальная частота обновления экрана AdaptiveSync 120 Гц динамически регулируется между 60 Гц, 90 Гц и 120 Гц для обеспечения плавной работы и оптимизации энергопотребления. В сочетании с тремя сертификатами TÜV Rheinland и технологией DC dimming дисплей обеспечивает комфортное использование даже при длительных сеансах работы.

Дисплей защищен стеклом Corning Gorilla Glass 7i. Защита от пыли и влаги – по стандарту IP64.

Смартфон доступен в следующих цветах: черный, «глубокий синий», «фиолетовый лотос» и «зеленый дуб».

Смартфон Redmi 17 оснащен операционной системой Xiaomi HyperOS 3 и процессором MediaTek Helio G91-Ultra. Смартфон поддерживает до 12 ГБ оперативной памяти с функцией расширения памяти,

Redmi 17 будет доступен в трех конфигурациях: 4 ГБ+128 ГБ – рекомендованная розничная цена: от 17 990 руб.; 4 ГБ+256 ГБ – рекомендованная розничная цена: от 20 990 руб.; 8 ГБ+256 ГБ – рекомендованная розничная цена: от 24 990 руб.

Также покупателям доступно премиальное послепродажное обслуживание при покупке в период с 1 сентября 2026 г. по 30 сентября 2026 г. включительно: расширенный 24-месячный гарантийный срок с даты покупки пользователем; разовая бесплатная замена или ремонт экрана: шесть месяцев с даты покупки пользователем.