QHD-монитор Acer Vero V277UE в России

Монитор Acer Vero V277UE с IPS-матрицей QHD-разрешения 2560х1440 пикселей, охватом 99% sRGB и частотой обновления 100 Гц доступен в России. Монитор состоит на 85% из переработанного пластика и на 5% из пластика, собранного у побережья, что помогает бороться с загрязнением океанов. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Основные характеристики новинки Acer Vero V277UE: диагональ 27” и матрица IPS, разрешение QHD 2560x1440, частота обновления до 100 Гц, поддержка AMD FreeSync, яркость до 350 кд/м2, отображение 99% sRGB, до 16,7 млн цветов, подставка с регулировкой по углу наклона -5°/+25°; дополнительно: безрамочный дизайн ZeroFrame, AMD Freesync, технологии защиты зрения VisionCare 2.0.

Acer QHD-монитор Acer Vero V277UE в России

Монитор Acer Vero V277UE выполнен в безрамочном дизайне ZeroFrame. Есть нативная поддержка HDR 10, время отклика – 4 мс, частота обновления – 100 Гц по всем интерфейсам подключения. Поддерживается настенное креплениее VESA 100х100 для вертикальной фиксации.

Питание организовано через встроенный адаптер и компактный силовой кабель, подключаемый сзади. Там же DisplayPort 1.2 и пара HDMI 2.0, а рядом комбинированный аудиовыход. Есть встроенная аудиосистема из двух динамиков мощностью по 2 Вт каждый.

Защиту зрения обеспечивает ассортимент готовых профилей и виджетов, а также комплекс технологий Acer VisionCare 2.0 с инструментом подавления вредного синего спектра BlueLightShield и поддержкой AMD Freesync для плавной отрисовки графических эффектов.

Монитор Acer Vero V277UE уже доступен к покупке в магазинах российских ритейлеров по цене от 21 580 руб.