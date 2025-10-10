В «Ситилинке» появился новый монитор Xiaomi Monitor G24i 2026

В «Ситилинке» появился Xiaomi Gaming Monitor G24i 2026 — 24-дюймовый монитор с ярким и чётким изображением, идеально подходящий для игр, фильмов и повседневного использования.

Матрица IPS обеспечивает широкий угол обзора — 178°, так что картинка остаётся насыщенной под любым углом. Высокая частота обновления 200 Гц и быстрое время отклика 1 мс (GtG) делают движения в играх плавными, без размытости и задержек.

Монитор передаёт яркие и естественные цвета: он охватывает 100% пространства sRGB и 95% DCI-P3, а заводская калибровка с точностью Delta E<2 гарантирует правильную цветопередачу.

Технология AMD FreeSync Premium предотвращает разрывы кадров и мерцание, синхронизируя экран с видеокартой, а сертификат VESA DisplayHDR 400 обеспечивает контрастность, делая тени и яркие участки более детализированными.

Подставка позволяет наклонить экран в пределах от -5° до 15° для комфортного положения, а тонкие рамки с трёх сторон усиливают эффект погружения в происходящее на экране.