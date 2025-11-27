Digma представила новые мониторы Progress серии 302

Бренд Digma объявил о расширении линейки мониторов Progress для офиса и дома — в продажу поступили четыре модели серии 302.

Серия предоставляет выбор для различных потребностей: базовая 21,5-дюймовая модель на VA-матрице и две модели на IPS с диагоналями 23,8 и 27 дюймов имеют стандартное разрешение Full HD (1920×1080). Для задач, требующих повышенной детализации, доступна 27-дюймовая версия с IPS-экраном и разрешением QHD (2560×1440).

Все устройства имеют частоту обновления 100 Гц. Время отклика – 5 мс. Высокое разрешение пикселей обеспечивает отличную детализацию и позволяет просматривать практически любой контент в оригинальном качестве. Цветовой охват – 16,7 млн оттенков. Полуматовая поверхность экранов снижает количество бликов, а для уменьшения нагрузки на зрение используются технология Flicker Free, устраняющая мерцание подсветки. Функция Low Blue Light снижает долю синего излучения. В свободное время монитор может стать центром развлечений – функция адаптивной синхронизации помогает устранить появление разрывов и артефактов во время игры или просмотра динамичного контента.

Для удобной настройки положения экрана предусмотрена регулировка наклона в диапазоне от −5 до +15 градусов. Мониторы оснащены креплениями VESA 75×75 и 100×100, что позволяет устанавливать их на кронштейны или монтировать на стену. Для подключения источников сигнала доступны разъемы VGA, HDMI и выход Audio OUT. У монитора модели 27P302Q есть разъем для подключения DisplayPort.

Устройства доступны к покупке в сети магазинов «Ситилинк». Стоимость новинок начинается от 5,99 тыс. руб.

На все модели распространяется расширенная гарантия сроком 24 месяца.