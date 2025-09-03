Вышел пакет обновлений российской комплексной системы информационного моделирования Model Studio CS

АО «СиСофт Девелопмент» сообщило о плановом выпуске пакета технических обновлений Service Pack 1 (SP1) программного комплекса Model Studio CS и «CADLib Модель и Архив». SP1 улучшает общие функциональные характеристики ПО, оптимизируя работу ряда команд и функций Model Studio CS и CADLib, поставляемых в форме одного устанавливаемого пакета. Об этом CNews сообщили представители «СиСофт Девелопмент».

Пакет обновлений Service Pack 1 включает в себя набор изменений и улучшений; он выпущен для следующих программ линейки Model Studio CS (актуальная сборка 6541) и «CADLib Модель и Архив» (актуальная сборка 1048): «Model Studio CS Трубопроводы»; «Model Studio CS Технологические схемы»; «Model Studio CS Отопление и вентиляция»; «Model Studio CS Водоснабжение и канализация»; «Model Studio CS Строительные решения»; «Model Studio CS Кабельное хозяйство»; «Model Studio CS Электрика»; «Model Studio CS ЛЭП; «Model Studio CS ОРУ»; «Model Studio CS Молниезащита»; «Model Studio CS Компоновщик щитов»; «Model Studio CS Электротехнические схемы»; «Model Studio CS Генплан»; «Model Studio CS ОПС»; «CADLib Модель и Архив».

Общие изменения для всех программ линейки Model Studio CS

Информация об устанавливаемом Service Pack стала доступна в диалоговом окне «О программе» и в окне установки обновления.

Расширены возможности экспорта информационных моделей в формат IFC: обеспечена возможность выгрузки в IFС объекта «Арматурная группа»; назначение класса IFCSPACE учитывается при выборе профиля экспорта данных в IFC.

Доработан функционал вывода координатных сеток при генерации документации: модифицирован алгоритм вывода буквенных обозначений осей на проекциях с отрицательными координатами; обеспечено отображение горизонтальных осей для случаев, когда сетка представляет собой объект проекта.

Доработан алгоритм формирования сечений при пересечении объектов модели секущей плоскостью определения вида, теперь при генерации разреза учитываются исключительно объекты, пересекающие границы рамки вида.

В редакторе параметрического оборудования доработан механизм вычитания объема из полых объектов, состоящих из примитивов, входящих в группу.

В менеджере сообщений проекта добавлен механизм оповещения пользователей о входящих сообщениях.

Модифицировано отображение объектов типа AXISPOINT, созданных в редакторе параметрического оборудования.

«Model Studio CS Строительные решения»

Добавлен учет проемов в элементе «Стена» при автоматическом армировании командой «Армировать стену», что исключает неточности в модели и избавляет от необходимости ручной корректировки.

Добавлена возможность автоматической записи значений параметра «Позиция» по экспликации/Марка в объекты при работе инструментов «Армирование стена-стена» и «Армирование стена-перекрытие», что упрощает работу со спецификациями,

Добавлен цикличный выбор для команд «Создать перекрытие» и «Помещение», теперь после завершения работы команд их можно снова вызвать нажатием пробела.

Модифицирован функционал размещения маркера при создании помещения методом задания «Прямоугольный» (справа налево).

Доработаны команды «Угловое соединение» и «Т-образное соединение» для исключения некорректного сопряжения стен и нежелательных смещений строительных элементов.

Доработан функционал для дуговых стен; к существующему виду проемов в модели добавлена 2D-графика, обеспечивая возможность выбора проема в модели при любом визуальном стиле.

Оптимизировано отображение элементов панелей в строительной поверхности после создания проема, исключающее их мерцание в модели.

Оптимизирована структура диалогового окна «Редактор металлопроката», где параметр «Группа элементов» был вынесен в отдельный подраздел «Спецификация» для систематизации данных.

Добавлена возможность редактирования угла наклона и поворота профиля в окне «Редактор металлопроката».

Оптимизировано построение геометрии результирующего профиля металлопроката по полилинии, состоящей из дугообразных сегментов (команда «Преобразовать по полилинии»).

«Model Studio CS Трубопроводы»

Для корректного выпуска документации доработан механизм изображения трубопроводных и воздуховодных систем на план-схемах в части условного отображения трубопроводов, расположенных друг над другом.

Для удобства построения модели при помощи библиотеки стандартных компонентов обеспечена поддержка объектов вложенных мини-каталогов в функционале назначения, замены мини-каталогов на трубопроводных и воздуховодных линиях.

«Model Studio CS Технологические схемы»

Доработан механизм подключения к оборудованию в целях оптимизации наследования линией связи диаметра и направления с узла подключения.

Для обеспечения контроля корректности данных доработан механизм применения объектов базы данных к объектам на схемах. Замена параметров или графики объекта схемы возможна только при соответствии типов объектов.

Оптимизирован механизм трассировки линий связи в части соединения при использовании объектных привязок.

«Model Studio CS Генплан»

Модифицирован функционал создания картограммы: добавлен расчет площади выемки и насыпи; доработана точность вывода значений параметров расчета при создании картограммы, теперь значения округляются до второго знака после запятой.

Модернизированы проектные точки: добавлено изменение веса выносной линии для проектной точки с выбранным видом вершины «Крест»; добавлена поддержка проектных точек, созданных в предыдущих версиях программы.

Доработан механизм экспорта точек рельефа с различными видами маркера.

Переопределены высота и смещение текста для объекта «Точка рельефа» в файлах с единицами измерения «Миллиметры».

Доработан объект «Метка»: модифицирован пересчет отметок «Метки Факт Проект» и «Метки с Рабочей отметкой» при изменении их положения; модернизировано наложение значения длины на значение уклона для объекта «Метка по двум точкам».

Добавлен механизм работы команды Разрыв для структурной линии.

«Model Studio CS Молниезащита»

Доработан механизм определения вершины для заземлителя, у которого начало и конец полосы совпадают: техническое обновление убирает лишние стержни в точке замыкания полосы.

Расчет сопротивлений заземляющих устройств осуществляется по порядку выноса объектов из базы данных в поле модели.

Изменен алгоритм работы команды Зеркало для полосы заземления со связанными объектами.

Доработан механизм автоповтора объектов вдоль полосы при перестроении, скорректирован разворот вдоль полосы при перестроении.

Доработан алгоритм создания полосы по точкам с поправкой по вертикали, теперь после выбора режима осуществляется построение полосы, если операции производить из командной строки.

Доработан механизм построения сечения зоны – в модели отображаются те сечения, которые выбраны в окне Вставка сечения, а не все сечения зон при выборе одного из сечений в списке.

«Model Studio CS Кабельное хозяйство»

Добавлен новый параметр – «Признак взаиморезервируемости кабеля дополнительный», с помощью которого можно задавать двухфакторное резервирование: по признаку взаиморезервирования питания и по технологии.

Добавлено изменение элементов сечения трассы согласно перемещению кабельной траншеи, созданной командой «Кабельная траншея».

Добавлена команда «Добавить защитный слой из плит» в окно «Сечение для кабельных траншей».

Добавлены режимы выбора нескольких и всех траншей для функционала их обновления.

Добавлена подсветка выделения сегментов трассы при использовании команды «Переложить кабель».

Увеличено отображение полок и кабелей в окне «Раскладка» при работе команды «Редактировать раскладку кабеля – 2D-сечение».

Доработан механизм переключения кабеля к другом узлу через менеджер подключений, обеспечено переключение кабеля.

Добавлена фильтрация при вставке выключателя из БД изделий и материалов.

Добавлено отображение названия мини-каталога при добавлении лотка в окне создания трассы по сечению.

Доработана графика для врезки/тройника при их вставке через опцию «Сегмент со смещением».

Доработан функционал подбора элементов системы по мини-каталогу при продолжении трассы по сечению, при соединении горизонтальных лотков через «Врезку».

Доработан алгоритм разворота лотков после добавления «Врезки» из базы данных изделий и материалов.

«CADLib Модель и Архив» и «Менеджер библиотеки стандартных компонентов»

Добавлен множественный выбор параметров в окне «Настройка зависимостей параметров».

Доработано условие включения параметра «Проверка столкновений для аватара», теперь параметр можно активировать независимо от включения параметра «Гравитация».

Добавлена возможность поиска «незаданных» значений параметров при написании условий поиска объектов в проекте.

Доработан механизм использования ссылок на разделы проекта в иерархии «Комплекс».

Модифицировано перемещение окон «Настройка зависимости параметров» и «Настройка хранения параметров» на задний план после переключения между программами без возможности их вернуть и закрыть программу.

Доработан функционал создания снимка коллизии через окно коллизий.

Оптимизирована работа команды «Экспорт в MLT» при использовании на объемных моделях.

Восстановлена работа команд публикации каталога и списка параметров под PostgreSQL.

Оптимизирована работа визуализатора при отображении моделей, обновление увеличило производительность на больших проектах.

Доработан механизм поиска и контроля коллизий в модели: коллизии, найденные по условию Дублирование объектов, удаляются после удаления одного из дубликатов при помощи команды Удалить коллизии без объектов; обеспечена возможность совместного выбора и редактирования нескольких коллизий в окне «Коллизии»; доработан просмотр параметров объектов, привязанных к коллизии, в окне «Коллизии»; изменен визуальный стиль при изолировании объектов коллизий.

Оптимизирован экспорт в IFC объемных проектов.

С дополнительными подробностями о функциональных возможностях пакета обновлений можно ознакомиться в описаниях к программным продуктам линейки Model Studio CS.