Digma расширяет линейку Overdrive двумя новыми игровыми мониторами

Бренд электроники Digma объявил о старте продаж двух новых моделей с изогнутым экраном серии Overdrive, предназначенной для увлеченных геймеров. Мониторы 27A511F и 27A511Q имеют высокую частоту обновления в 200 Гц и минимальную скорость отклика – 1 мс.

Эти параметры создают преимущество в соревновательных онлайн-играх и обеспечивают комфорт при просмотре динамичных сцен. Обе новинки оснащены 27-дюймовыми дисплеями на базе VA-матрицы. Монитор Digma 27A511F имеет разрешение Full HD (1920x1080), а модель Digma 27A511Q — Quad HD (2560x1440). Цветовой охват поддерживает 16,7 миллионов оттенков для яркой и насыщенной картинки. Углы обзора – 178 градусов. Для защиты зрения мониторы оборудованы антибликовым покрытием, технологией Flicker Free и фильтром Low Blue Light, снижающим влияние синего свечения.

Оба дисплея поддерживают адаптивную синхронизацию. Задние панели мониторов имеет RGB-подсветку.



Для подключения устройств предусмотрены цифровые порты HDMI и DisplayPort, также есть разъем для наушников или внешних колонок. Конструкция позволяет регулировать наклон экрана от -5 до +15 градусов и поддерживает крепление VESA 100x100. Цвет корпуса — черный. В комплектацию входит кабель HDMI.

Устройства доступны к покупке в розничной сети «Ситилинк» и на маркетплейсах. Стоимость начинается от 12730 руб.