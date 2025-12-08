Разделы

Техника
|

Digma расширяет линейку Overdrive двумя новыми игровыми мониторами

Бренд электроники Digma объявил о старте продаж двух новых моделей с изогнутым экраном серии Overdrive, предназначенной для увлеченных геймеров. Мониторы 27A511F и 27A511Q имеют высокую частоту обновления в 200 Гц и минимальную скорость отклика – 1 мс.

Эти параметры создают преимущество в соревновательных онлайн-играх и обеспечивают комфорт при просмотре динамичных сцен. Обе новинки оснащены 27-дюймовыми дисплеями на базе VA-матрицы. Монитор Digma 27A511F имеет разрешение Full HD (1920x1080), а модель Digma 27A511Q — Quad HD (2560x1440). Цветовой охват поддерживает 16,7 миллионов оттенков для яркой и насыщенной картинки. Углы обзора – 178 градусов. Для защиты зрения мониторы оборудованы антибликовым покрытием, технологией Flicker Free и фильтром Low Blue Light, снижающим влияние синего свечения.

Оба дисплея поддерживают адаптивную синхронизацию. Задние панели мониторов имеет RGB-подсветку.

Для подключения устройств предусмотрены цифровые порты HDMI и DisplayPort, также есть разъем для наушников или внешних колонок. Конструкция позволяет регулировать наклон экрана от -5 до +15 градусов и поддерживает крепление VESA 100x100. Цвет корпуса — черный. В комплектацию входит кабель HDMI.

digma-mon.png

Устройства доступны к покупке в розничной сети «Ситилинк» и на маркетплейсах. Стоимость начинается от 12730 руб.

Время, когда в офисе банка вас будет встречать робот, не наступит никогда
ит в банках

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Герман Величко, «Айсорс»: Виртуализация АСУ ТП дает до 30% экономии

Создан полноценный дистрибутив Linux, который «весит» как фотография со смартфона

Обзор: EdTech. Цифровизация образования 2025

Массовое бегство талантов из Apple. Компанию мечтает покинуть главный разработчик процессоров для iPhone и MacBook

Из рутины — в игру: как FM Logistic вовлекла 7000 сотрудников и ускорила процессы в 3 раза с HRM-порталом

Инженерное образование в России сдает позиции. Сначала специалистов плохо учат, а потом им мало платят

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще