Бренд Bloody представил игровой монитор MN2X с диагональю 39,7 дюйма и разрешением WUHD

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил в России игровой монитор MN2X с диагональю 39,7 дюйма. Новинка сочетает сверхширокий формат 21:9, разрешение WUHD и изогнутую Fast VA-матрицу, обеспечивая эффект полного визуального охвата и глубокое погружение в игровой процесс. Об этом CNews сообщил представитель дистрибьютора Merlion.

Разрешение 5120x2160 обеспечивает высокую детализацию изображения, что полезно как в современных AAA-играх, так и при работе с графикой. Сверхширокий формат 21:9 увеличивает поле зрения до 33% по сравнению с обычными мониторами, позволяя видеть больше информации на экране и лучше контролировать ситуацию в игре.

Кривизна 1000R соответствует естественной геометрии человеческого зрения и помогает охватывать весь экран одним взглядом. Fast VA-матрица обеспечивает глубокий черный цвет и высокую детализацию изображения. Статическая контрастность составляет 3300:1, что делает темные участки изображения более выразительными и усиливает эффект глубины изображения. Углы обзора 178° гарантируют стабильность цветопередачи практически под любым ракурсом.

Максимальная частота обновления 180 Гц обеспечивает плавность изображения в динамичных сценах. Время отклика 1 мс гарантирует чёткое отображение движущихся объектов, что особенно важно для соревновательных игр и киберспортивных дисциплин. Поддержка AMD FreeSync, Adaptive Sync и Nvidia G-Sync дополнительно минимизирует разрывы кадров и повышает стабильность изображения.

Монитор поддерживает быстрое переключение соотношения сторон в один клик. Пользователь может выбрать формат 24,5x 16:9 для FPS-игр, 27'' 16:9 для работы и видеомонтажа, 32'' 16:9 для фильмов и AAA-проектов либо полноэкранный режим 40'' 21:9 для наиболее полного погружения в игру и подключения консолей.

CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ назвали имена победителей премии Data Fusion Awards 2026

Максимальная яркость 400 кд/м2 и технология Flicker Free снижают нагрузку на зрение, а встроенный датчик освещенности автоматически регулирует яркость экрана в зависимости от условий окружающей среды. Монитор получил встроенную LED-лампу для комфортного чтения и подсветки рабочего пространства, а также акустическую систему из двух динамиков мощностью 5 Вт каждый, что позволяет использовать устройство без подключения внешних колонок.

Эргономичная конструкция позволяет регулировать высоту, наклон и поворот экрана, обеспечивая индивидуальную настройку рабочего места. Монитор оснащён двумя HDMI 2.1 (до 180 Гц), одним DisplayPort 1.4 (до 180 Гц), двумя USB Type-A 2.0, USB Type-B 2.0, USB Type-C с поддержкой Power Delivery до 90 Вт, а также аудиовыходом 3,5 мм. В комплект входит кабель DisplayPort.

Игровой монитор MN2X станет универсальным решением для пользователей, которым важны сверхширокий формат, высокая частота обновления и продуманная эргономика как для гейминга, так и для работы.

Кредитный бэк-офис на импортонезависимом стеке: подготовка инфраструктуры к росту объемов кредитования

Ozon собирается построить собственную фабрику по производству электроники

Алена Ивличева, Content AI: Мы встроили ИИ в PDF-редактор, чтобы пользователи быстрее находили ответы

iPhone теперь запретят? Разработчики «Телеги» наябедничали властям на удаление приложения из App Store

Павел Костюрин, «Инфосистемы Джет»: Как мировые тренды меняют рынок ЦОД в России

Цены на процессоры для ПК и серверов за месяц выросли на 5-20%, и не планируют останавливаться

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Рынок аэрогрилей: как Demiand стал брендом №1 в России

Обзор кнопочных телефонов Acer Disco, Twist и Jive: ставка на простоту

Обзор HUAWEI Band 11: компактный ассистент по оценке здоровья

Показать еще

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас
Показать еще