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Digma представила новые мониторы Progress и Motion XL

Digma представила обновленную серию мониторов Progress для дома и офиса, а также новую модель Motion XL из линейки Digma Pro Motion. Серия Progress включает шесть моделей с диагоналями 21,5, 23,8 и 27 дюймов, разрешением Full HD и частотой обновления 120 Гц. Motion XL получил 27-дюймовый экран с разрешением QuadHD, частотой обновления 144 Гц и разъем USB-C с поддержкой Power Delivery.

Обновленная серия Digma Progress предназначена для повседневных задач дома и в офисе. Все модели оснащены IPS-матрицами с разрешением Full HD, частотой обновления 120 Гц, временем отклика 1 мс (MPRT) и поддержкой Adaptive Sync. Такие характеристики обеспечивают плавное отображение динамичных сцен и делают мониторы подходящими не только для работы с документами и таблицами, но и для просмотра фильмов, видео и игр. IPS-матрица обеспечивает качественную передачу цветов и широкие углы обзора, что удобно при работе с несколькими окнами и совместном просмотре контента.

В серию вошли шесть моделей: Digma Progress 22P601F и 22P602F с диагональю 21,5 дюйма, 24P601F и 24P602F с диагональю 23,8 дюйма, а также 27P601F и 27P602F с диагональю 27 дюймов. В каждой паре первая модель выполнена в черном цвете, вторая — в белом. Разные размеры экранов позволяют подобрать монитор под конкретное рабочее пространство и привычные сценарии использования. Компактные модели подойдут для небольших столов, кассовых зон и рабочих мест администраторов, а диагонали 23,8 и 27 дюймов обеспечат больше места для одновременной работы с несколькими окнами и приложениями. Яркость моделей с диагональю 27 дюймов составляет 300 кд/м². Выбор между черным и белым корпусом позволяет подобрать устройство с учетом оформления рабочего места.

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Максим Лысенко, VK Tech: Бизнес будет вкладываться в документацию для обучения ИИ Импортонезависимость

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