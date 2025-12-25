Разделы

Игровые мониторы от Bloody: быстрая матрица с минимальным откликом

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил новые игровые мониторы MN1X и MN273Q. 27-дюймовые новинки получили разрешение QHD, быструю матрицу Fast IPS с минимальным откликом 1 мс и поддержкой 1,07 трлн оттенков. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Экран MN1X отличается более высокой частотой обновления 210 Гц, а также яркостью – 600 кд/м2. У MN273Q частота обновления составляет 180 Гц, а яркость – 300 кд/м2. При этом охват DCI-P3 у MN1X – 98%, а у MN273Q – 103%. Плотность пикселей у новых мониторов доходит до 109 PPI, контрастность – 1000:1. Углы обзора 178° и антибликовое покрытие делают работу комфортной с любого ракурса и при любом освещении.

Оба монитора подойдут для современных AAA-игр благодаря поддержке технологий AMD FreeSync, Adaptive Sync, а также Nvidia G-Sync. HDR повышает детализацию картинки. Фильтр Low Blue Light и технология Flicker Free снижают нагрузку на глаза во время длительных сессий перед компьютером. Также специально для геймеров предусмотрено множество дополнительных игровых функций.

В модели MN1X используется набирающая популярность mini-LED подсветка, в MN273Q – ставшая классическим решением ELED. Обе модели также получили LED-лампу для комфортного чтения перед экраном и освещения рабочего пространства, а также два динамика по 3 Вт каждый. Конструкция позволяет регулировать наклон, менять поворот, высоту и переводить экран в портретный режим.

Новинки можно вешать на стену с креплением VESA 100 x 100. В обеих моделях предусмотрены необходимые интерфейсы подключения: пара HDMI, DisplayPort (1-2 в зависимости от модели), а также разъем для аудио 3,5 мм.

Новинки доступны для заказа в Merlion.

