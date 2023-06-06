Новый игровой монитор Overdrive 34A710Q от Digma

Бренд Digma, международный производитель цифровой техники и электроники для дома и работы, представляет игровой монитор Overdrive 34A710Q с ультрашироким 34-дюймовым экраном. Новинка подойдет для геймеров, киберспортсменов, киноманов, профессиональных видеомонтажеров и всех, кто работает с большим количеством видеоконтента. Об этом CNews сообщили представители Digma.

Модель имеет разрешение Wide Quad HD (3440x1440 пикселей) и широкоформатное соотношение сторон 21:9. Благодаря этому на экране помещается больше информации, например, сразу несколько полноразмерных окон. Дисплей имеет изгиб формата 1500R. Изогнутый экран передает изображение без визуальных искажений, так как каждый пиксель находится примерно на одинаковом расстоянии от глаз.

Overdrive 34A710Q оборудован VA-матрицей. Она сочетает в себе высокую контрастность, насыщенный черный цвет, широкие углы обзора в 178 градусов и высококачественную цветопередачу. Эти характеристики оптимально подходят игр, просмотра кинофильмов или работы с видео. Монитор имеет уровень статической контрастности 4000:1.

Устройство поддерживает функцию HDR. Она расширяет цветовой охват экрана и приближает картинку на экране к реальной жизни. HDR пригодится и геймерам, и киноманам. Задняя сторона монитора оснащена вспомогательной яркой RGB-подсветкой. С ней глаза меньше устают при игре в темноте. Кроме того, свечение сзади экрана увеличивает эффект присутствия и делает изображение более объемным.

Игровой монитор Overdrive 34A710Q от Digma

Дисплей имеет хороший запас яркости – 450 кд/м2. Пользоваться новинкой будет комфортно при любом освещении. Антибликовое покрытие экрана предотвращает появление раздражающих отблесков даже в сильно освещенном помещении.

Производитель снабдил модель современной системой для защиты зрения. Технология Flicker Free снижает утомляющее мерцание экрана, а фильтр Low Blue Light подавляет вредное излучение синего цвета. Все это уменьшает общую нагрузку на глаза даже при долгой игре или работе за компьютером.

Частота обновления экрана 165 Гц и мгновенное время отклика 1 мс позволяют просматривать видео без разрывов и зависаний. Качество изображения будет высоким даже во время прохождения онлайн-шутеров, файтингов и гонок. Монитор поддерживает технологии синхронизации кадров AMD FreeSync, Adaptive Sync и Nvidia G-Sync. Они помогают передавать плавный видеоряд без размытий и других визуальных искажений.

Новинка пригодится и для профессиональной работы с мультимедиа. Режим Multi Window / PIP («картинка в картинке») делает возможным одновременный просмотр разных типов контента на одном экране.

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В модели Overdrive 34A710Q имеются два разъема HDMI, интерфейс Display Port, RJ-45 (LAN), два USB Type-A, один USB Type-B и один USB Type-C с возможностью быстрой зарядки мощностью до 65 Вт. Есть порт minijack 3,5 мм для наушников и колонок, а также встроенные динамики мощностью по 3 Вт каждый. В комплекте с девайсом идут кабели Display Port, USB Type-B и Type-C.

За счет эргономичной конструкции монитор можно регулировать по высоте от 0 до 90 мм. Предусмотрено крепление VESA 100 х 100, чтобы подвесить устройство на стену или специальный кронштейн.

Приобрести монитор можно в интернет-магазинах.

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Digma — международный производитель цифровых устройств и потребительской электроники для дома и бизнеса. Компания существует на российском рынке с 2005 г. Устройства Digma включают: мониторы, кнопочные телефоны, ноутбуки, планшеты на базе ОС Android и Windows, телевизоры, электронные книги, беспроводные акустические системы и наушники, плееры, цифровые фоторамки, экшн-камеры, видеорегистраторы, радар-детекторы, а также спектр автомобильной электроники и аксессуаров для всей выпускаемой продукции. Официальным дистрибьютором торговой марки Digma на территории России является компания Merlion.