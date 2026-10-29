iRU перезапустила категорию мониторов и представила серию Planio с IPS-матрицами и частотой 120 Гц

Компания iRU, российский производитель компьютерной техники, представила серию мониторов Planio. Этот релиз знаменует для бренда перезапуск товарной категории. В новую серию вошли три модели для офиса и дома, с диагоналями экранов — 23,8 и 27 дюймов, доступные в разрешении Full HD и QHD. Об этом CNews сообщил представитель iRU.

Мониторы подходят компаниям любого профиля и масштаба. Серия будет интересна системным администраторам, руководителям и закупщикам ИТ-отделов, владельцам малого и среднего бизнеса. Подходит для удаленной работы и повседневных задач дома.

Новинки позволят комплексно оснастить рабочее место техникой iRU: мониторы дополняют неттопы, настольные компьютеры и ноутбуки бренда. Модели с двумя вариантами диагонали и разрешения подойдут для большинства офисных задач.

В серии три модели. Младшая, Planio 24F10B, имеет диагональ 23,8 дюйма и разрешение Full HD (1920×1080). Planio 27F10B получил экран 27 дюймов с тем же разрешением. Старшая модель, Planio 27Q10B, сочетает диагональ 27 дюймов и разрешение QHD (2560×1440). Плотность пикселей у нее составляет 109 PPI.

Все модели оснащены IPS-матрицами, которые обеспечивают углы обзора 178° по горизонтали и вертикали, а также точную цветопередачу и чистый белый цвет. Яркость составляет 300 кд/м², охват цветового пространства sRGB — 100%. Статическая контрастность — 1000:1 у модели 23,8 дюйма и 1300:1 у моделей 27 дюймов.

Частота обновления составляет 120 Гц, а время отклика — 5 мс. Это позволяет снизить утомляемость при длительной работе. Экран имеет матовое антибликовое покрытие. Функции FlickerFree и Low Blue Light подавляют мерцание и уменьшают долю синего света. Мониторы поддерживают HDR и Adaptive-Sync, совместимы с AMD FreeSync и NVIDIA G-Sync.

Для подключения предусмотрены порты HDMI и DisplayPort, а также аудиовыход. Кроме того, в мониторы встроены динамики. Подставка регулирует наклон экрана в диапазоне от −5° до +15°. Крепление VESA 75×75 позволяет установить монитор на кронштейн.

Корпус выполнен из пластика и металла черного цвета. Мониторы работают от внешнего блока питания: 30 Вт у моделей Full HD и 36 Вт у модели QHD. Класс энергоэффективности — А++.

В комплект входят блок питания и кабель HDMI. Гарантия на мониторы составляет 24 месяца, новинки доступны для заказа через партнерскую сеть компании.