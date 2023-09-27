Новые мониторы Digma Overdrive

Бренд Digma, международный производитель цифровой техники и электроники для дома и работы, выпустил три модели игровых мониторов с мощными характеристиками и широким набором полезных функций и технологий.

Overdrive 24P510F оборудован плоским 24-дюймовым экраном с разрешением Full HD (1920х1080). Матрица Fast IPS c высокой скоростью отклика обеспечивает реалистичную цветопередачу, широкий цветовой охват и высокую яркость изображения. Угол обзора в 178 градусов позволяет просматривать картинку с любого ракурса. Яркость монитора составляет 280 кд/м2. Модель комфортно использовать и при естественном, и при искусственном освещении.

Overdrive 24P510F

27-дюймовые Overdrive 27A510F и Overdrive 27A510Q отличаются изогнутыми дисплеями с радиусом 1500R. Такая форма монитора создает эффект полного погружения в происходящее на экране. Модель Overdrive 27A510F передает изображение в разрешении Full HD (1920х1080), а Overdrive 27A510Q – в более высоком разрешении QHD (2560х1440). Оба устройства имеют VA-матрицу, что благоприятно влияет на контрастность и глубину черного цвета. Показатель контрастности 4000:1 отвечает за насыщенность цветов и высокую детализацию картинки. Яркость у обоих устройств составляет 300 кд/м2.

Overdrive 27A510F

Мониторы имеют частота обновления экрана 165 Гц и время отклика 1 мс. Мониторы поддерживают технологии синхронизации кадров AMD FreeSync, Adaptive Sync и Nvidia G-Sync. Они дополнительно предотвращают появление рывков и других визуальных искажений.

Производитель снабдил модели функциями для защиты зрения от переутомления после длительных игровых сессий или работы за компьютером. Фильтр Low Blue Light снижает содержание синего цвета в картинке, чтобы избежать негативного воздействия на глаза. Технология Flicker Free устраняет эффект мерцания экрана (широтно-импульсную модуляцию, ШИМ). Все дисплеи имеют антибликовое покрытие.

Каждая из моделей оборудована двумя портами HDMI и одним DisplayPort. Они пригодятся для подключения устройства к ПК, ноутбуку или игровой консоли. В комплекте к новинкам идут кабели DisplayPort. У всех мониторов предусмотрен аудиоразъем для наушников. Overdrive 27A510F и Overdrive 27A510Q имеют также по два встроенных динамика.

Overdrive 27A510Q

Все мониторы Digma легко настроить так, чтобы было удобно играть или работать. У каждой модели можно отрегулировать угол наклона. Крепление VESA позволит закрепить устройство на стене или на специальном кронштейне. Это пригодится, если, например, нужно освободить место на рабочем столе.

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Устройства уже доступны в «Ситилинк» или на Озон.

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Digma — международный производитель цифровых устройств и потребительской электроники для дома и бизнеса. Компания существует на российском рынке с 2005 г. Устройства Digma включают: мониторы, кнопочные телефоны, ноутбуки, планшеты на базе ОС Android и Windows, телевизоры, электронные книги, беспроводные акустические системы и наушники, плееры, цифровые фоторамки, экшн-камеры, видеорегистраторы, радар-детекторы, а также спектр автомобильной электроники и аксессуаров для всей выпускаемой продукции. Официальным дистрибьютором торговой марки Digma на территории России является компания Merlion.