Мониторы G2 бренда AGON by AOC теперь поддерживают частоту обновления 165 Гц

AGON by AOC, бренд игровых мониторов и ИТ-аксессуаров, объявляет о том, что серия мониторов G2 пополнилась новыми моделями с более быстрыми IPS-матрицами. AGON by AOC представила четыре новые модели: 24G2SPU, 27G2SPU, 24G2SPAE и 27G2SPAE — с поддержкой повышенной частоты обновления 165 Гц. Они опционально оснащаются регулируемыми по высоте подставками, динамиками и USB-концентраторами.

AGON by AOC обновляет свои модели мониторов и добавляет в них поддержку частоты обновления 165 Гц. Модели 24G2SPU и 27G2SPU, придут на смену моделям 24G2U и 27G2U. Мониторы оснащаются эргономичными подставками с регулировкой высоты, наклона, поворота по вертикали и по горизонтали. Это позволяет оптимально настроить положение монитора на столе, чтобы обеспечить максимальный комфорт во время длительных игровых сессий. Помимо того, предусмотрена возможность использования мониторов в многоэкранном режиме. Модели 24G2SPU и 27G2SPU также оснащены 4-портовым USB-концентратором. Это позволяет подключить клавиатуру и мышь непосредственно к монитору и избавиться от лишних проводов на столе. Обе модели также оснащены двумя динамиками мощностью 2 Вт каждый.

IPS-матрицы, используемые во всех обновленных моделях, создают изображение с разрешением Full HD. Это обеспечивает высокую частоту обновления во время игр без избыточной нагрузки на видеокарту компьютера. Частота обновления 165 Гц обеспечивает гораздо более плавное изображение по сравнению с моделями мониторов с частотой обновления 144 Гц. Таким образом, в самый ответственный момент геймеры получают дополнительное преимущество на фоне своих соперников. Время отклика новых моделей (измеренное по методу MPRT) составляет 1 миллисекунду. Это практически исключает появление ореолов от изображения, гарантируя четкую, неразмытую картинку, а технология Adaptive-Sync обеспечивает отсутствие задержек и разрывов при выводе изображения на экран благодаря переменной частоте обновления. Отсутствие рамок с трех сторон и современный минималистичный дизайн подчеркивают «игровой» стиль обновленных мониторов, который идеально сочетается с внешним видом современных игровых ПК и оптимально подходит для использования в многоэкранном режиме.

Мониторы G2 бренда AGON by AOC

Геймеры, которые используют несколько мониторов и дискретные аудиосистемы, могут рассмотреть возможность приобретения более простых моделей 24G2SPAE и 27G2SPAE в качестве упрощенных вариантов без концентратора USB и с более простой подставкой. Идентичные 24G2SPU и 27G2SPU с точки зрения панели, но с уменьшенным набором функций, они идеально подходят для конфигураций с двумя или тремя мониторами или для пользователей, уже оснащенных кронштейнами для мониторов, такими как AOC AD110D0. используя вариант крепления VESA.

Все четыре модели поддерживают специальные геймерские настройки, такие как Game Color (регулировка насыщенности), Dial Point (наложение прицела для точного наведения), режим LowBlue для длительных игровых сессий, три режима для игр различных жанров, таких как шутеры от первого лица (FPS), стратегии в реальном времени (RTS) и гонки, а также три настраиваемых пользователем режима. Новое современное экранное меню G-Menu позволяет легко и быстро настраивать все рабочие характеристики мониторов.

Мониторы AOC GAMING 24G2SPU и 27G2SPU будут доступны в ближайшее время. 24G2SPU в конце марта 2022 г. по цене 22 159 руб., а 27G2SPU в апреле 2022 г. за 26 609 руб.

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Мониторы AOC GAMING 24G2SPAE и 27G2SPAE будут доступны для приобретения с июля 2022 г. по цене 20 379 и 24 829 руб. соответственно.

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AOC была основана в 1967 г. и является производителем мониторов и ИТ-аксессуаров. AOC — дочерняя компания TPV Technology Limited, производителя ЖК-дисплеев. Портфель продуктов AOC включает решения как для профессионального, так и для личного использования.