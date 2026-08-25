Игровой мир стал шире: AOC представляет 34-дюймовый монитор CU34G4H

Бренд AOC представляет новую модель CU34G4H. Это 34-дюймовый сверхширокоформатный игровой монитор. Новинка сочетает изогнутый экран формата 21:9, разрешение WQHD (3440х1440 пикселей) и частоту обновления до 200 Гц.

Модель ориентирована на самые разные сценарии — от соревновательных матчей и динамичных шутеров до масштабных RPG, гоночных симуляторов и просмотра кинематографического контента. При этом AOC CU34G4H не ограничивается игровой направленностью: большой UltraWide-экран позволяет комфортнее работать сразу с несколькими приложениями, а широкая цветовая палитра делает монитор подходящим для создания контента.

Главная особенность AOC CU34G4H — сверхширокий формат 21:9. Дополнительное горизонтальное пространство позволяет видеть больше происходящего одновременно: на гоночной трассе — больше поворотов и соперников, в шутерах — более широкую область карты, а в открытых мирах — больше деталей окружающего пространства.

Изогнутая форма дисплея дополняет этот эффект. Экран естественным образом охватывает все поле зрения пользователя, поэтому изображение по краям воспринимается более комфортно. При этом ультраширокий формат работает не только на визуальное погружение, он также очень практичен в повседневных задачах. Например, можно разместить рядом несколько окон браузера, документы, мессенджеры, и видеть все, не переключаясь между ними.

Разрешение WQHD (3440х1440 пикселей) позволяет использовать увеличенную площадь дисплея без потери детализации. Благодаря этому AOC CU34G4H подходит для современных игр с насыщенной графикой, где большое количество мелких элементов и объектов должно оставаться четким даже на значительном расстоянии.

AOC CU34G4H рассчитан не только на детализированную картинку, но и на высокую скорость. Частота обновления до 200 Гц позволяет значительно плавнее отображать движение, что особенно важно в соревновательных играх, где игроку необходимо быстро реагировать на изменения обстановки.

Время отклика составляет 0,3 мс MPRT и 1 мс GtG. А поддержка Adaptive-Sync и AMD FreeSync Premium синхронизирует частоту обновления экрана с частотой кадров, помогая избавиться от разрывов и рывков изображения. Дополнительно технология MBR Sync объединяет адаптивную синхронизацию с уменьшением размытия в движении, что обеспечивает более четкую картинку во время быстрых перемещений.

В основе монитора AOC CU34G4H лежит VA-панель со статической контрастностью 4000:1.

Поддержка HDR10 расширяет динамический диапазон изображения, делая яркие участки более выразительными, а переходы между светом и тенью — максимально заметными.

AOC CU34G4H охватывает 126% цветового пространства sRGB и 98% DCI-P3, а точность цветопередачи составляет Delta E < 2.

AOC CU34G4H получил фирменный набор инструментов, которые помогают адаптировать монитор под конкретный игровой сценарий. Режим низкой задержки ввода уменьшает время обработки сигнала, позволяя быстрее увидеть результат действия пользователя. Для шутеров предусмотрена функция Dial Point — настраиваемое экранное перекрестие, которое может использоваться в качестве дополнительного инструмента для прицеливания.

Также модель получила несколько игровых предустановок, которые позволяют быстро менять параметры изображения в зависимости от жанра. Несмотря на игровую направленность, в AOC CU34G4H не обошлось и без технологий защиты зрения при длительных игровых и рабочих сессиях. Тут реализованы Flicker-Free и LowBlue, которые устраняют мерцание и вредное синее свечение для снижения нагрузки на глаза.

Для подключения предусмотрены два разъема HDMI 2.0 и один DisplayPort 1.4. Такой набор позволяет использовать монитор с игровым компьютером, ноутбуком, консолями и другими источниками. Максимальная частота обновления 200 Гц доступна при подключении через DisplayPort.

Комплектная подставка предусматривает регулировку высоты до 130 мм, а также наклон и поворот. Пользователь может подобрать оптимальное положение экрана для продолжительной игры или работы, адаптировав монитор под высоту стола и собственную посадку.

Игровой монитор AOC CU34G4H можно найти в продаже у крупных розничных партнёров и в онлайн‑магазинах на территории России по цене от 25 200 руб.