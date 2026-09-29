На российском рынке представлен монитор Philips Evnia 32M2C5501 с изогнутым 2К-дисплем на 180 Гц

Бренд Philips представил на российском рынке новый изогнутый монитор — 31,5-дюймовый Evnia 32M2C5501. Девайс спроектирован для геймеров, которые ищут ультимативное сочетание мгновенной кадровой развертки для динамичного киберспорта и глубокой, реалистичной картинки в современных AAA-проектах. Об этом CNews сообщил представитель Philips.

Новая модель Philips Evnia буквально стирает грань между виртуальным миром и реальностью благодаря использованию высокоскоростной матрицы Fast VA, высокого разрешения Quad HD и обновленной системы фонового освещения Ambiglow, работающей под управлением интеллектуальных алгоритмов.

Главным технологическим ядром Philips Evnia 32M2C5501 выступает изогнутая панель Fast VA с радиусом кривизны в 1500R, спроектированная с учетом анатомического строения человеческого глаза. В отличие от обычных вертикально выравниваемых матриц предыдущих поколений, технология Fast VA обеспечивает кратно более быстрое переключение жидких кристаллов, что позволило добиться впечатляющего времени отклика в 0,5 мс MPRT с применением функции Smart MBR.

Дополняет столь быстрый отклик повышенная частота обновления в 180 Гц. Вместе с минимизированной задержкой ввода это решение обеспечивает идеальную плавность анимации, а комплексная интеграция технологии Adaptive Sync гарантирует полное отсутствие разрывов кадра и микрозависаний при резких перепадах FPS. Такой технологический арсенал дает пользователю реальное тактическое преимущество в динамичных соревновательных шутерах, таких как Counter-Strike 2 или Apex Legends, а также в гоночных симуляторах, где результат схватки решают доли секунды.

Монитор Philips Evnia 32M2C5501 предлагает детализированное разрешение 2K / Quad HD (2560х1440 пикселей). Такой формат обеспечивает оптимальный баланс высокой плотности пикселей на дюйм и разумной нагрузки на видеокарту компьютера, позволяя выжимать стабильно высокую частоту кадров. Поддержка расширенного динамического диапазона HDR10 обеспечивает насыщенную контрастность с глубоким прорисованным черным цветом и яркими акцентами в светлых участках сцены.

Визуальное превосходство модели выносится далеко за пределы физических рамок корпуса благодаря фирменной системе Ambiglow с ИИ-усилением. Встроенный нейросетевой контроллер в режиме реального времени анализирует цветовую палитру и динамику происходящего на экране, проецируя соответствующий мягкий световой ореол на стену за монитором. Это не просто создает футуристичную атмосферу на рабочем столе, но и визуально расширяет границы поля зрения игрока, снижая контрастную нагрузку на глаза в темной комнате.

Инженеры Philips Evnia уделили особое внимание физическому комфорту пользователей при длительных виртуальных сражениях или длительной работе с медиаконтентом. Корпус монитора зафиксирован на фирменной подставке SmartErgoBase, которая позволяет точечно отрегулировать положение экрана по высоте, изменить угол наклона или повернуть дисплей в горизонтальной плоскости.

Для предотвращения зрительной усталости в Philips Evnia 32M2C5501 реализован полный спектр технологий визуальной защиты: матовое антибликовое покрытие экрана устраняет любые отражения, функция Flicker-Free полностью убирает мерцание светодиодной подсветки, а режим Low Blue Light смещает спектр синего свечения в безопасную область без деградации цветовой палитры.

Игровой монитор Philips Evnia 32M2C5501 можно приобрести в розничных и в онлайн‑магазинах по цене от 30999 руб.