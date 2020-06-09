LG начинает продажи мониторов Electronics Ultra в России

LG объявила о начале продаж мониторов нового поколения Electronics Ultra в России. Новые модели отличаются нестандартными решениями в дизайне и интеграцией актуальных технологий. Лидеры инноваций в сегменте мониторов премиум-класса, модели UltraGear и UltraWide 2020 года, были удостоены наградами на церемонии CES Innovation Award как лучшие решения для профессионалов и геймеров.

«Развитие технологий и появление новых задач стали особенно ощутимы в последние месяцы, мы смогли оценить преимущества и сформировать свои предпочтения: онлайн обучение, дистанционная работа и обилие новых форматов в развлечениях – стали определяющими в выборе техники. Новая линейка мониторов 2020 года предлагает самые актуальные решения для любых пожеланий пользователей. Учитесь, работайте и развлекайтесь, а наши мониторы обеспечат идеальные условия», - сказала Екатерина Зинченко, менеджер по маркетингу (мониторы и персональные ТВ) Отдел продаж мониторов LG Electronics

Разрешение 21: 9 UltraWide Full HD (2560x1080) обеспечивает на 33% больше места на экране по сравнению с дисплеем с разрешением 16: 9 Full HD. Возможность одновременного запуска нескольких окон и увидеть больше миниатюр изображений одновременно. Удобная работа с учебными материалами, лекциями, беседами и поиском на одном экране, превра-щающая широкий дисплей в удобный онлайн-класс. Безопасное мерцание уменьшает неви-димое глазу мигание на экране и обеспечивает более комфортную рабочую среду для ваших глаз в режиме чтения, который создает экран с цветовой температурой, аналогичной бумаге.

29'' UltraWide Full HD (2560x1080) HDR IPS мониторы с разрешением 21:9 предоставляют на 33% больше пространства на экране, обеспечивая больше возможности для размещения рабочих окон без искажения и необходимости переключения.

Модельный ряд 2020 года представлен моделями LG UltraWide 29WL50S-В и 29WN600-W, оснащенными последними технологическими решениями для расширения возможностей пользователей. Для более полной реализации замысла создателя контента этот монитор сов-местим с промышленным стандартом HDR 10 с широким динамическим диапазоном, под-держивающим определенные уровни цвета и яркости, которые превосходят возможности обычных мониторов. Монитор LG IPS отображает безупречную точность цветопередачи. С более широким углом обзора дисплей IPS отличается 99% охватом цветового спектра sRGB. Стереофонические колонки 7W с MaxxAudio дополняют полноту впечатлений при просмот-ре видео-контента или прохождении аудио курса или участия (или проведения) вебинара.

Интеграция AMD FreeSync позволяет геймерам применять плавное движение в динамичных играх высокого разрешения. AMD FreeSync практически исключает разрывы и искажения экрана. С помощью динамической синхронизации действий минимизирована задержку вво-да, чтобы геймеры могли использовать каждый момент в реальном времени. Edge-Arc Design поддерживает стиль универсальной элегантности и, наряду с универсальными цветовыми решениями корпуса, обеспечивает дополнительное удобство при работе (учебе или игре) на мониторе, благодаря регулируемому углу наклона и особо прочному основанию подставки.

В LG UltraWide 29WN600-W дополнительно имплементирован DisplayPort — стандарт сиг-нального интерфейса для цифровых мониторов, принятый VESA (Video Electronics Standard Association) представляет наиболее современное решение для соединения компьютера с дис-плеем без переходников. Белая задняя панель и серебристая подставка выгодно отличают модель среди привычных цветовых решений и создают визуальную легкость рабочего места.

LG UltraWide 29WL50S-В: высокое разрешение и впечатляющая цветопередача позволяют создавать и обрабатывать видеоконтент в высоком качестве. Благодаря интеграции техноло-гии Radeon Free Sync обеспечивается оптимальная динамическая частота обновления изоб-ражения на экране. Таким образом исключаются любые разрывы при передаче видео контен-та или в ходе игры и обеспечивается непрерывность обновления картинки.

Новые игровые мониторы LG UltraGear 34GN850 подтверждают безупречную репутацию линейки игровых мониторов, которую она заработала благодаря невероятной скорости и превосходному качеству изображения. Годом раньше компания представила первый игровой монитор с IPS-дисплеем и с откликом 1 мс GTG («от серого к серому»), тем самым установив новую планку по быстродействию и высокому качеству изображения.

LG UltraGear 34GN850 соответствует стандарту VESA DisplayHDR 400. Всего один кабель DisplayPort реализует поддержку технологии VESA Display Stream Compression (DSC) для обеспечения производительности практически без потерь при обработке 4К изображений. В дополнение к насыщенным, ярким цветам при передаче изображения и впечатляющей скорости технология VESA DSC совместима с HDR и NVIDIA G-SYNC, а также поддерживает технологию адаптивной синхронизации и переменную частоту кадровой развертки. LG UltraGear 34GN850, созданный с целью усилить эффект погружения в игру, оснащен большим IPS-дисплеем с откликом 1 мс и частотой обновления 160 Гц. Модель 34GN850 соответствует стандарту VESA DisplayHDR 400, оснащен усовершенствованной подставкой, более прочной и устойчивой.

27'' UltraGear QHD IPS игровой монитор с поддержкой G-Sync Compatible и Adaptive-Sync с частотой обновления 144Гц и скоростью отклика 1Мс – мощный игровой монитор с высокой производительностью. Дисплей IPS с 99% sRGB имеет исключительную точность цветопередачи. LG 27GL83A - это протестированный NVIDIA G-Sync - совместимый мони-тор, устраняющий разрывы экрана и минимизирующий задержки для более плавного и быст-рого игрового процесса. С технологией Adaptive-Sync (FreeSync) геймеры смогут ощутить неразрывность, плавность движений в играх с высоким разрешением и быстрым темпом. Сверхбыстрая частота развертки 144 Гц позволяет изменять картинку мгновенно. Объекты визуализируются более четко, а игровой процесс по плавности становится почти сюрреали-стичным. Стабилизация черного и виртуальный прицел дают неоспоримое преимущество в играх, обеспечивая более быструю и четкую реакцию игрока в шутерах.