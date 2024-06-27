Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж смартфона Redmi 13

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, сообщает о старте продаж смартфона Redmi 13. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Redmi 13 обладает 108-мегапиксельной основной камерой. Дизайн со стеклянной задней панелью, дисплей Adaptive Sync с частотой обновления до 90 Гц и поддержка быстрой зарядки до 33 Вт – все это можно найти в новом смартфоне.

Благодаря сенсору Samsung ISOCELL HM6 1/1,67 и технологии 9-in-1 pixel binning, Redmi 13 может производить четкие ночные фотографии и HDR-изображения. Помимо возможностей основной камеры, Redmi 13 порадует и любителей селфи обновленной 13-мегапиксельной фронтальной камерой и мягкой подсветкой, которая использует экран для создания естественного и сбалансированного освещения.

М.Видео-Эльдорадо Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж смартфона Redmi 13

Для улучшения навыков фотографии пользователей предлагается множество функций, таких как различные винтажные фильтры film Camera, позволяющие просматривать эффекты в реальном времени, создавать ностальгическую, классическую атмосферу, и функция film Frame для добавления разнообразных рамок.

Стеклянный корпус Redmi 13 доступен в четырех цветах – черном, золотистом, розовом и синем, имитирующем рябь на воде. Смартфон имеет толщину 8,3 мм, защищен от влаги и случайных проливаний жидкости благодаря сертификату IP53.

Обладая 6,79-дюймовым FHD+ дисплеем с технологией AdaptiveSync, Redmi 13 регулирует частоту обновления до 90 Гц в зависимости от режима использования. Пиковая яркость экрана – 550 нит. Установлено защитное стекло Corning Gorilla Glass. Экран оптимизирован для улучшенного распознавания касаний и управления, предотвращая случайные срабатывания от капель воды.

Пользователи могут быть уверены в заботе о здоровье их глаз благодаря тройной сертификации TÜV Rheinland, подтверждающей низкий уровень синего света, отсутствие мерцания и поддержку циркадных ритмов. Внедрение технологии DC dimming дополнительно снижает нагрузку на глаза и повышает комфорт в условиях слабого освещения.

Оснащенный батареей емкостью 5030 мАч, Redmi 13 обеспечивает до 23 часов разговоров или 28 часов прослушивания музыки после 60 минут зарядки. Кроме того, за пять минут зарядки можно получить до двух часов разговоров. Благодаря быстрой зарядке мощностью 33 Вт Redmi 13 заряжается до 100% за 62 минуты.

Устройство работает под управлением новейшей операционной системы Xiaomi HyperOS. В основе лежит мобильная платформа MediaTek Helio G91-Ultra. В наличии до 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ ROM, а технология расширения памяти позволяет увеличить объем доступной памяти до 16 ГБ. Кроме того, конфигурации накопителей на 128 и 256 ГБ могут быть расширены за счет поддержки до 1 ТБ microSD.

Redmi 13 доступен в продаже с 27 июня 2024 г. в конфигурациях 6 ГБ+128 ГБ (17 999 руб.) и 8 ГБ+256 ГБ (19 999 руб.). В период с 27 июня по 7 июля 2024 г. будут действовать специальные цены: 16 999 руб. за версию 6 ГБ+128 ГБ и 18 999 руб. за модель 8 ГБ+256 ГБ.