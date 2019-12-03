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В России стартовали продажи игрового монитора LG Ultragear 34GL750. Цена

Техника

LG Electronics (LG) представила российским покупателям новый игровой IPS-монитор LG Ultragear 34GL750 с технологией G-Sync с временем отклика 1 мс (миллисекунда).

34-дюймовый игровой монитор Ultragear оснащен технологией Nvidia G-Sync и Adaptive-Sync, поддерживает HDR10. Модель обеспечивает плавную смену картинки без разрывов и подвисания, а также предусматривают специальные игровые настройки, такие как режим динамической синхронизации движения, стабилизатор черного и прицел для обеспечения максимальной точности, что особенно важно в играх FPS.

Модель 34GL750 отличается высокой частотой обновления 144 Гц и низким временем отклика 1 мс с технологией Motionblur Reduction (MBR), что позволяет отображать быстро меняющиеся объекты так четко, что плавность кажется почти сюрреалистической. Дисплей IPS с 99% sRGB имеет высокую точность цветопередачи. Соотношение сторон 21:9 в сочетании с изогнутым экраном отлично подходит для игр: геймеры получают более широкий угол обзора, способствующий максимальному погружению в сценарий происходящего на экране и игровому преимуществу над соперниками.

Безрамочный с трех сторон экран с регулируемым основанием для изменения угла наклона и высоты монитора, дает возможность полностью адаптировать устройство под ваши индивидуальные характеристики и предпочтения.

Новинку можно приобрести в крупных торговых сетях электроники по рекомендуемой цене 39 тыс. руб.

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