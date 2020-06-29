Acer представила новые ноутбуки, ПК и мониторы из серии ConceptD для креаторов

Acer анонсировала новые ноутбуки, настольные компьютеры и мониторы премиум-класса семейства ConceptD, объединяющего мощные устройства, разработанные специально для креативных пользователей.

В линейку входят ноутбуки ConceptD 3, в том числе трансформер ConceptD 3 Ezel для мобильных пользователей, мощный настольный компьютер ConceptD 100 для создателей контента, работающих в небольших организациях и творческих студиях, а также три монитора ConceptD — ConceptD CP5, ConceptD CP3 и ConceptD CM3 — созданные для профессионалов в области компьютерной графики.

Серия ConceptD включает разнообразные устройства для удовлетворения творческих потребностей профессионалов, начиная от студентов-дизайнеров и видеоблогеров и заканчивая проектировщиками САПР, видеомонтажерами и художниками-иллюстраторами и мультипликаторами.

Целый ряд высокопроизводительных ноутбуков ConceptD 3 теперь доступен для студентов-дизайнеров, фрилансеров и небольших дизайн-студий. Ноутбуки ConceptD 3 Ezel и ConceptD 3 также достаточно производительны, чтобы быстро и качественно справляться со средними и сложными САПР-задачами. При их конструировании приоритет отдавался качеству изображения и мощным графическим характеристикам. Они выполнены в тонких и легки корпусах и оснащены 14- и 15,6-дюймовыми экранами, что позволяет использовать их для редактирования и демонстрации работ.

Инновационный ConceptD 3 Ezel — это ноутбук-трансформер, созданный для того, чтобы обеспечить творческим пользователям максимально интуитивные ощущения от работы. Клавиши с подсветкой янтарного цвета выгодно смотрятся на фоне белого цельнометаллического корпуса и крупной стеклянной сенсорной панели, поддерживающей многопальцевые жесты. Благодаря инновационному шарниру Ezel, новое устройство от Acer столь же универсально, сколь и элегантно. Ноутбуком можно пользоваться в шести различных вариантах, например, режим для рисования или презентаций. Другие варианты — это регулируемый приподнятый режим, традиционный режим ноутбука, режим планшета и режим совместного использования. Ноутбук способен обеспечить до 18 часов работы от батареи1, а его творческий инструментарий включает программируемые клавиши и широкий ассортимент возможностей расширения, среди которых считыватель SD карт 7.0 и Thunderbolt Type-C USB 3, при этом вес устройства составляет всего 1,68 кг (14 дюймов) или 1,95 кг (15 дюймов).

Ноутбук оснащен 14- или 15,6-дюймовым сенсорным экраном FHD, одобренным PANTONE, который охватывает 100 % цветового пространства sRGB и имеет точность цветопередачи Delta E<2. Этот реалистичный дисплей идеально подходит для рисования при помощи Acer Active Stylus с 4 096 уровнями чувствительности к давлению. Кроме того, специально для художников создан приподнятый режим, чтобы они могли подобрать идеальное положение экрана для рисования. Сердце ConceptD 3 Ezel — процессоры 10-го поколения Intel Core i7-10750H илиi5-10300H, в качестве видеоадаптера выступают NVIDIA Quadro T1000 (ConceptD 3 Ezel Pro) или GeForce GTX 1650Ti, а также имеется твердотельный накопитель PCIe SSD на 1 ТБ. Эти ноутбуки способны справиться не только с рисованием или эскизами, но и с анимацией и 3D-моделированием, при этом шум при их использовании составляет не более 40 дБА.

Высокопроизводительный ноутбук ConceptD 3 имеет актуальный внешний вид и позволяет работать в любом месте, в том числе творчески. Он идеально подойдет тем, кто предпочитает форм-фактор традиционного ноутбука. 20 часов работы от батареи — гарантия того, что креативные пользователи всегда смогут отредактировать и продемонстрировать свои работы, где бы они ни находились. Ноутбук оснащен графическими процессорами NVIDIA Quadro T1000 (ConceptD 3 Pro) или GeForce GTX 1650Ti и новыми процессорами Intel Core H-серии 10-го поколения. Он создан для работы с любыми графическими задачами в 2D или 3D, для которых важна точная цветопередача — ее обеспечивают 14- и 15,6-дюймовые FHD-дисплеи, одобренные PANTONE.

Настольный компьютер ConceptD 100 идеально подходит для интенсивной работы в области 2D-графики и 3D CAD-моделирования начального уровня. Он способен удовлетворить специфические потребности профессиональных создателей контента и подходит для мультимедийных классов. Настольный ПК ConceptD 100 оснащен мощным процессором Intel Core 9 поколения и графическим процессором NVIDIA GeForce или Quadro, что позволяет пользователям, занимающимся графикой в 2D и несложными задачами в 3D, быстро и эффективно выполнять свою работу. Этот ПК малого форм-фактора поставляется с 256 ГБ сверхбыстрой SSD-памяти, всеми возможными протоколами связи и 32 ГБ оперативной памяти DDR4, что позволяет творческим пользователям одновременно запускать все необходимые приложения без каких-либо задержек. Фронтальный воздухозаборник и боковая вентиляция обеспечивают низкую температуру внутри миниатюрной рабочей станции, при этом уровень шума не превышает 40 дБА, что примерно соответствует читальному залу. ConceptD 100 сочетает техническую оснащенность с эффектным стилем. Элегантный светло-серый корпус округлых форм идеально впишется в любое современное офисное или рабочее пространство.

Линейки мониторов ConceptD CP5 и ConceptD CP3 предназначены для профессиональных создателей компьютерной графики, видеомонтажеров и художников-мультипликаторов, которым необходим качественный экран с выдающейся точностью цветопередачи и надежной совместимостью. Обе серии мониторов предназначены для тех, кто ценит высокое разрешение, точность цветопередачи, широкий цветовой диапазон, возможность работы с HDR-контентом, высокую частоту обновления изображений без размытости и большой экран для облегчения рабочего процесса и обеспечения совместной работы.

Модель CP5271U V отличается точностью цветопередачи Delta E<1, способна отображать 1,07 млрд цветов и одобрена PANTONE. Высокое качество изображения обеспечивается разрешением WQHD 2560 x 1440. Монитор соответствует стандарту VESA DisplayHDR 600, совместим с Adaptive-Sync и поддерживает разгон до 170 Гц, что делает его идеальным вариантом для профессионального видеомонтажа и работы с компьютерной графикой. Охват 99 % цветового пространства Adobe RGB и короткое время отклика 1 мс (G to G), позволяет создавать насыщенные и реалистичные изображения.

Монитор ConceptD CP3, также предназначенный для профессиональных создателей контента, видеомонтажеров, художников-мультипликаторов и графических дизайнеров, обладает аналогичными характеристиками и поддерживает 98% цветового диапазона DCI-P3. Он имеет разрешение WQHD 3840 x 2160, частоту обновления до 165 Гц, и соответствует стандарту VESA DisplayHDR 400.

Серия мониторов ConceptD CM3 предназначена специально для профессиональных графических дизайнеров и фоторедакторов, которым нужен монитор, способный отображать детализированные дизайнерские концепты и контент в 3D. Он идеально подходит для дизайнеров, которым необходимо быстро и четко выполнять задачи, требующие превосходной точности цветопередачи, четкой картинки и широкого цветового диапазона, а также превосходного HDR и надежной совместимости. Эта линейка идеально подходит для пользователей, занимающихся 3D моделированием, редактирующих статические изображения и выполняющих задачи рендеринга. Большие экраны облегчают дизайнерскую деятельность и помогают в совместной работе.

Модель CM3271K имеет экран 4K UHD 3840 x 2160 с временем отклика 4 мс (G to G), частотой обновления 60 Гц и широким диапазоном, охватывающим 99% цветового пространства Adobe RGB. Она совместима с AMD Radeon FreeSync, одобрена PANTONE, имеет точность цветопередачи Delta E<2 и соответствует стандарту VESA DisplayHDR 400, поэтому пользователи могут рассчитывать на превосходное отображение цветов и высокую яркость.