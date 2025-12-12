Разделы

Аналитика МТС: спрос на пауэрбанки в России резко вырос из-за зимних холодов

МТС проанализировала продажи внешних аккумуляторов в собственной розничной сети в начале декабря 2025 г. С 1 по 10 декабря 2025 г. продажи пауэрбанков показали значительный рост, в среднем на 32%, по сравнению с аналогичным периодом ноября 2025 г. Наибольший рост продаж отмечен в федеральных округах со снегопадами – Сибирский ФО (+52,1%), Северо-Западный ФО (+24,5%), и Дальневосточный ФО (+8,6%). Об этом CNews сообщили представители МТС.

По мнению аналитиков МТС, такая динамика связана с зимними холодами, в период которых пользователи сталкиваются с быстрой разрядкой смартфонов и их непредсказуемым выключением на морозе, что и стимулирует покупку внешних аккумуляторов.

Средняя цена на внешние аккумуляторы за рассматриваемый период составила 1,8 тыс. руб. Самыми популярными моделями стали Akai 20 000 мАч (11,6%), Akai 10 000 мАч (8,1%), Xiaomi Power Bank 20 000 мАч (7,1%), Akai 20 000 мАч 30 Вт (7,1%) и Xiaomi Power Bank 10 000 мАч (6,6%).

Наиболее популярным брендом стал Akai, на него пришлось 50% от общих продаж в штуках. Далее следуют Xiaomi (26%), Brooks (7%), Borofone (6%) и uBear (4%). Также растет популярность пауэрбанков с технологией magsafe, на них приходится 8% от всех продаж. Лидером в категории стал бренд VLP.

Преимущественно покупатели выбирают устройства с большей емкостью. Пауэрбанки свыше 15 000 мАч составили 52% всех продаж. Устройства в диапазоне 10 000 – 15 000 мАч заняли 35%, а компактные аккумуляторы емкостью от 3 000 до 5 000 мАч – около 12%

Наибольшее количество проданных пауэрбанков наблюдается в Москве (21%), Санкт-Петербурге (9%), Омск (7%), Магадане и Новосибирске (по 3%).

