На Дальнем Востоке из-за холодов резко вырос спрос на пауэрбанки

МТС проанализировала продажи внешних аккумуляторов в собственной розничной сети в начале декабря 2025 г. С 1 по 10 декабря 2025 г. продажи пауэрбанков показали рост на 32% по сравнению с аналогичным периодом ноября 2025 г. Дальний Восток вошел в тройку федеральных округов по росту спроса на такие устройства. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В Дальневосточном округе спрос на пауэрбанки за месяц вырос на 8,6%. Среди лидеров по покупке внешних зарядных устройств также оказались жители Сибири и Северо-Запада. По мнению аналитиков МТС, такая динамика связана с зимними холодами, в период которых пользователи сталкиваются с быстрой разрядкой смартфонов и их непредсказуемым выключением на морозе, что и стимулирует покупку внешних аккумуляторов.

Преимущественно покупатели выбирают устройства с большей емкостью. Пауэрбанки свыше 15 000 мАч составили 52% всех продаж. Устройства в диапазоне 10 000 – 15 000 мАч заняли 35%, а компактные аккумуляторы емкостью от 3 000 до 5 000 мАч – около 12%.

Средняя цена на внешние аккумуляторы за рассматриваемый период составила 1,8 тыс. руб. Самыми популярными моделями стали Akai 20 000 мАч (11,6%), Akai 10 000 мАч (8,1%), Xiaomi Power Bank 20 000 мАч (7,1%), Akai 20 000 мАч 30 Вт (7,1%) и Xiaomi Power Bank 10 000 мАч (6,6%).