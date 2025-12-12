Разделы

Техника
|

На Дальнем Востоке из-за холодов резко вырос спрос на пауэрбанки

МТС проанализировала продажи внешних аккумуляторов в собственной розничной сети в начале декабря 2025 г. С 1 по 10 декабря 2025 г. продажи пауэрбанков показали рост на 32% по сравнению с аналогичным периодом ноября 2025 г. Дальний Восток вошел в тройку федеральных округов по росту спроса на такие устройства. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В Дальневосточном округе спрос на пауэрбанки за месяц вырос на 8,6%. Среди лидеров по покупке внешних зарядных устройств также оказались жители Сибири и Северо-Запада. По мнению аналитиков МТС, такая динамика связана с зимними холодами, в период которых пользователи сталкиваются с быстрой разрядкой смартфонов и их непредсказуемым выключением на морозе, что и стимулирует покупку внешних аккумуляторов.

Вышла Postgres Pro Enterprise 17.6 со значимыми улучшениями для «1С»
Цифровизация

Преимущественно покупатели выбирают устройства с большей емкостью. Пауэрбанки свыше 15 000 мАч составили 52% всех продаж. Устройства в диапазоне 10 000 – 15 000 мАч заняли 35%, а компактные аккумуляторы емкостью от 3 000 до 5 000 мАч – около 12%.

Средняя цена на внешние аккумуляторы за рассматриваемый период составила 1,8 тыс. руб. Самыми популярными моделями стали Akai 20 000 мАч (11,6%), Akai 10 000 мАч (8,1%), Xiaomi Power Bank 20 000 мАч (7,1%), Akai 20 000 мАч 30 Вт (7,1%) и Xiaomi Power Bank 10 000 мАч (6,6%).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Новый рекорд: месячная аудитория CNews выросла до 5,95 млн человек

Intel повержена и должна кучу денег. С позором проигран 16-летний спор с властями из-за издевательств над AMD

Дмитрий Хлопов, К2Тех: Офисная среда должна быть живой ИТ-экосистемой

«Яндекс» выпустит собственный дешевый электромобиль

Объявлены лауреаты CNews Awards 2025

Власти ужесточили правила попадания ИТ-решений для генеративного ИИ в реестр российского ПО. Это ударит по малым и средним ИТ-разработчикам

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц
Показать еще