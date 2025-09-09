Новые пауэрбанки Xiaomi на российском рынке

Компания diHouse представляет на российском рынке новые пауэрбанки Xiaomi Power Bank и магнитные устройства Xiaomi 33W Magnetic. По данным за первое полугодие 2025 г., спрос на внешние аккумуляторы продолжает расти: продажи пауэрбанков увеличились более чем на 20%. Рост популярности гаджетов объясняется стремлением пользователей иметь автономные источники энергии при активном образе жизни. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Пауэрбанк Xiaomi Power Bank емкостью 20 000 мАч представлен в двух цветах: темно- и светло-серый. Благодаря компактному размеру и встроенному кабелю пауэрбанк пригоден для использования в путешествиях: кабель не потеряется и не останется забытым дома, а всегда будет с собой. С помощью модели можно безопасно заряжать до трех устройств одновременно. Пауэрбанк оснащен портами USB-C и USB-A и кабелем с USB-C разъемом. Полная зарядка устройства занимает 5,5 часа.

Магнитный пауэрбанк Xiaomi 33W Magnetic емкостью 10 000 мАч поддерживает проводную и беспроводную зарядку и быструю зарядку 33 Вт. Оснащен одним портом USB-C и встроенным кабелем USB-C. Модель представлена в двух цветах - серый и белый.

Все модели соответствуют допустимым нормам провоза в ручной клади без предварительного согласования с авиакомпаниями и могут использоваться во время полета. Специальная конструкция и технологии защищают устройства от перезаряда, перегрева и короткого замыкания.

Ориентировочная розничная стоимость Xiaomi Power Bank составляет 1 990 руб., а Xiaomi 33W Magnetic – 3 190 руб.