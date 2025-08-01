Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за июль 2025 года

Специалисты компании «Гарант» подготовили мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за июль 2025 г.

Федеральное законодательство

Федеральный закон от 23 июля 2025 г. N 248-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Решено поэтапно переходить на расчеты цифровыми рублями. Внедряется универсальный платежный код для безналичной оплаты товаров (работ, услуг). Оператором услуг по предоставлению кода станет АО «НСПК». Определены его функции. Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2026 г.

Федеральный закон от 23 июля 2025 г. N 244-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона "О связи" и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Закрепляется понятие центра обработки данных (ЦОД). Предусматривается ведение реестра ЦОД, расположенных на территории России. В ЦОД, включенных в реестр, запрещены размещение майнинговой инфраструктуры, сам майнинг и деятельность майнинг-пулов. Кроме того, Правительство наделяется правом продлить операторам связи сроки проверки данных об абонентах и количестве выделенных им номеров. Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, а его отдельные положения — с 1 марта 2026 г.

Федеральный закон от 23 июля 2025 г. N 243-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

С 1 января 2027 г. государственная кадастровая оценка в регионах с особенностями для городов федерального значения проводится в отношении земельных участков с использованием ГИС пространственных данных, а в отношении зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест - с 1 января 2028 г. В 2026 и 2027 гг. наряду с использованием указанной ГИС могут использоваться региональные и иные информсистемы.

Также уточнены вопросы прохождения гражданской службы. В настоящее время предельный возраст пребывания на ней составляет 65 лет. В ряде случаев он может быть продлен до 70. Данное ограничение не будет применяться при продлении срока гражданской службы не только на должностях, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом, но и на должностях категории "руководители" высшей группы должностей в аппаратах Совета Федерации и Госдумы, которым соответствует классный чин действительного госсоветника РФ 1 класса и назначение на которые и освобождение от которых осуществляются председателем соответствующей палаты Федерального Собрания.

Закон вступает в силу со дня опубликования, за исключением положений, для которых предусмотрены иные сроки.

Федеральный закон от 23 июля 2025 г. N 235-ФЗ «О внесении изменения в статью 1350 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»

С 6 до 12 месяцев увеличен срок, в течение которого можно подать заявку на выдачу патента на изобретение после раскрытия информации об изобретении, вследствие чего сведения о его сущности стали общедоступными. Изменение в ГК позволит расширить возможности защиты прав авторам, раскрывшим информацию, относящуюся к сущности изобретения, в том числе в результате экспонирования на выставке.

Федеральный закон от 23 июля 2025 г. N 215-ФЗ «О внесении изменений в статьи 4 и 16 Закона Российской Федерации "О средствах массовой информации" и статьи 1 и 9 Федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности"»

Экстремистское сообщество признается экстремистской организацией при вступлении в силу обвинительного приговора по уголовному делу в отношении лица за создание такого сообщества, за руководство им или участие в нем. Сведения об экстремистских сообществах включаются в перечень общественных и религиозных объединений, других организаций, в отношении которых судом принято вступившее в силу решение о ликвидации или запрете деятельности. Корреспондирующие поправки внесены в статью Закона о СМИ, запрещающую распространение данных о включенных в этот список организациях. Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

Федеральный закон от 7 июля 2025 г. N 200-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О безопасности дорожного движения" и статью 10 Федерального закона "О персональных данных»

В законы о безопасности дорожного движения и о персональных данных внесены поправки, касающиеся совершенствования системы внеочередного обязательного медосвидетельствования водителей.

В частности, если у водителя во время обязательного медосмотра выявят признаки заболеваний (состояний), являющихся показаниями или ограничениями к управлению транспортным средством (ТС), то медорганизация должна будет направить его на необходимые обследование и (или) лечение. При подтверждении диагноза либо в случае выявления у водителя на медосвидетельствовании, медосмотре или при оказании ему медпомощи заболевания, являющегося противопоказанием к управлению ТС, медорганизация уведомит водителя и МВД о необходимости прохождения внеочередного обязательного медосвидетельствования. Водитель, получивший такое уведомление, должен будет пройти медосвидетельствование в течение 3-х месяцев. По его результатам будет сформировано электронное медзаключение. Его разместят в реестре документов, содержащем сведения о результатах медосвидетельствований, который ведется в ЕГИС здравоохранения, а также передадут в МВД.

Медорганизация должна будет сообщить водителю о результатах внеочередного медосвидетельствования, а также о передаче информации о медзаключении в МВД. Неисполнение водителем требования о прохождении внеочередного медосвидетельствования, а также выявление в ходе него медицинских противопоказаний является основанием для прекращения действия права на управление ТС.

Закон вступает в силу с 1 марта 2027 г., за исключением отдельного положения.

Указ Президента Российской Федерации от 9 июля 2025 г. N 467 «О государственном информационном ресурсе "Цифровой профиль иностранного гражданина"»

До 30 июня 2026 г. будет создан госинформресурс «Цифровой профиль иностранного гражданина». Он будет содержать сведения об иностранцах и лицах без гражданства, въезжающих в Россию, выезжающих из нее и пребывающих (проживающих) в нашей стране. Установлен перечень сведений, предоставляемых органами и организациями для включения в цифровой профиль. Иностранцы и лица без гражданства смогут вносить сведения о себе в цифровой профиль через Госуслуги. Им предоставят доступ к содержащейся в нем информации для получения услуг и сервисов на «Госуслугах». Указ вступает в силу со дня подписания.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 июля 2025 г. N 1092 «О государственной информационной системе "Интеграционный шлюз национального сегмента Российской Федерации интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза"»

Интегрированная информсистема ЕАЭС включает в себя национальный сегмент России. Утверждено положение об интеграционном шлюзе этого сегмента. В частности, шлюз обеспечивает взаимодействие системы ЕАЭС с системами, операторами которых являются органы власти России или зарегистрированные в соответствии с законодательством России юрлица, и международными организациями.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 июля 2025 г. N 1087 «Об утверждении критериев отнесения к рекламе информации, распространяемой на отдельных информационных ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"»

Предусмотрена уплата обязательных отчислений в бюджет в размере 3% дохода за квартал от распространения в Интернете рекламы, направленной на российского потребителя. Их пустят на поддержку правообладателей программ для ЭВМ и баз данных, а также на развитие информресурсов, перечень которых установит Правительство. В связи с этим определены критерии отнесения к рекламе информации, распространяемой на маркетплейсах, на поисковых сайтах, на сайтах-агрегаторах и в социальных сетях. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2025 г. N 1036 «Об утверждении Правил обмена электронным единым транспортным документом, подтверждающим заключение договора перевозки груза в прямом смешанном сообщении, и сведениями, содержащимися в нем, и направления такого документа в государственную информационную систему электронных перевозочных документов»

С 1 сентября 2025 г. начнет действовать отдельный закон, посвященный прямым смешанным перевозкам, предусматривающий в т. ч. формирование электронного единого транспортного документа, подтверждающего заключение договора перевозки груза. Такой документ должен направляться в ГИС электронных перевозочных документов. Правительство утвердило правила обмена электронным единым транспортным документом, содержащимися в нем сведениями, а также порядок его направления в ГИС.

В частности, указанные процедуры, а также направление и получение файлов обмена осуществляются посредством информсистем электронных перевозочных документов. Схема обмена и ее описание размещаются на сайте оператора ГИС. Электронные транспортные документы направляются в ГИС операторами соответствующих информсистем с момента формирования файлов обмена по формату, утвержденному ФНС, в течение 10 минут после получения таких файлов от участников информационного взаимодействия. Постановление вступает в силу с 1 сентября 2025 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 4 июля 2025 г. N 1012 «О формате хранения сведений в электронном виде, содержащихся в анкете для поступления на государственную службу Российской Федерации и муниципальную службу в Российской Федерации и сообщении об изменении сведений, содержащихся в ней, а также требованиях к цифровой фотографии, прилагаемой к анкете для поступления на государственную службу Российской Федерации и муниципальную службу в Российской Федерации»

Правительство установило формат хранения сведений, содержащихся в анкете для поступления на государственную или муниципальную службу и в сообщении об изменении сведений. Определены требования к прилагаемой к анкете цифровой фотографии. Детализированную спецификацию к формату установит Минцифры. Постановление вступает в силу со дня опубликования. Формат хранения сведений и требования к анкете вступят в силу с 1 января 2026 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 июля 2025 г. N 1115 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2021 г. N 1931»

ГИС «Централизованная система сбора информации системы-112» интегрирована в информационное пространство региональных систем вызова по номеру 112. Новая ГИС предназначена для сбора, обработки и представления информации системы-112 пользователям. При обработке вызовов в системе-112 операторы могут использовать функции ГИС. Положение о ГИС утвердит МЧС.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 июля 2025 г. N 1951-р

С 21 июля 2025 г. применяются новые показатели оценки эффективности работы федеральных властей с использованием ГИС мониторинга за оборотом подлежащих маркировке товаров. Речь также идет об использовании ФГИС мониторинга движения лекарств. Прежние показатели утратили силу.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 июля 2025 г. N 1880-р

Кабмин определил, что создание и функционирование многофункционального сервиса обмена информацией обеспечиваются ООО «Коммуникационная платформа». Общество обладает исключительным правом на программу «Цифровая платформа Мах», которая обеспечивает функционирование многофункционального сервиса обмена информацией. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 июля 2025 г. N 1855-р

Утвержден перечень населенный пунктов, где нет Интернета и не оказываются услуги сотовой связи, в которых должны быть установлены не менее чем одна точка доступа к Интернету и не менее чем одна точка доступа для оказания услуг подвижной радиотелефонной связи. В список включены некоторые населенные пункты Республики Алтай и Белгородской области. Наличие населенного пункта в перечне является основанием для оказания универсальных услуг связи. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 июля 2025 г. N 1805-р

Обновлено стратегическое направление в области цифровой трансформации сферы науки и высшего образования до 2030 г.

Продолжится работа по созданию домена «Наука и инновации» в рамках платформы «ГосТех». Будет доработана система учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения. Ее сервисы позволят оптимизировать управление и информационный обмен в области научных разработок в смежных областях на базе общих информационных моделей.

За счет развития Федеральной информсистемы научной аттестации запланирован перевод ряда госуслуг в сфере науки на реестровую модель. После подачи заявления на Госуслугах можно будет получать не бумажные документы, а их цифровые версии, и затем отправлять их в электронном виде туда, где их будут запрашивать. Это предусмотрено в том числе для процедуры выдачи свидетельства о признании ученой степени или ученого звания, полученных за рубежом.

Через «Госуслуги» можно будет подать заявления о предоставлении организациям налоговых льгот при выполнении научно-исследовательских работ и о получении жилищного сертификата для ученых.

Планируется создать национальную базу генетической информации.

К концу 2025 г. в национальный словарный фонд будет загружено семь нормативных словарей русского языка, а к 2027 г. — 33. После этого ГИС национального словарного фонда будет запущена в эксплуатацию.

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 июля 2025 г. N 989 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Уточнено, что Минцифры является оператором госинформсистем, входящих в состав инфраструктуры взаимодействия, за исключением ЕБС, единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и ГИС по контролю за оборотом оружия и управлению охранными услугами. В инфраструктуру взаимодействия для предоставления госуслуг и исполнения госфункций в электронной форме включен единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий.

Функционирование единого реестра проверок осуществляется с использованием инфраструктуры ЕЦП "ГосТех" и инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информсистем для предоставления госуслуг и исполнения госфункций в электронной форме. В форму состава сведений и сроков их внесения в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий включен новый пункт «Сведения о предложенных мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований».

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 16 июля 2025 г. «Успейте подать заявку на ИТ-отсрочку от срочной службы»

С 22 июля по 6 августа 2025 г. на «Госуслугах» ИТ-специалисты смогут подать заявку на отсрочку от срочной службы в армии в осенний призыв. В личном кабинете работодатель увидит заявку и, если данные о сотруднике верны, подтвердит их. Если специалист не отправит свои данные самостоятельно, внести его в список на отсрочку сможет организация.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 16 июля 2025 г. «О законодательных инициативах, направленных на борьбу с кибермошенничеством»

Штрафы за передачу сим-карт третьим лицам снизят вероятность использования чужих номеров мошенниками. Передать номер близким и родственникам или дать позвонить знакомому будет можно. Запрещается поиск заведомо экстремистских материалов из перечня Минюста. Они не находятся в свободном и открытом доступе. Речь идет только об умышленном поиске такой информации, который должны доказать правоохранительные органы. Речи о запрете VPN, Instagram или Facebook (признаны экстремистскими, принадлежат компании Meta, запрещенной в России) не идет.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 15 июля 2025 г. «Национальным мессенджером станет цифровая платформа Mах»

Национальным мессенджером станет Мах, который разрабатывает компания «Коммуникационная платформа» — дочернее предприятие холдинга VK. Mах обеспечивает безопасное общение в мессенджере и доступ к удобным цифровым сервисам от государства и бизнеса. Вся инфраструктура платформы находится в России, что гарантирует надежное хранение данных и защиту пользователей. Разъяснено, что уже доступно на платформе Mах и какие сервисы появятся. Мессенджером Mах пользуются уже более двух млн человек. Приложение включено в реестр российского ПО и доступно в мобильной, веб-версии, а также в версии для ПК.