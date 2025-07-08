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Цветкова Лариса
УПОМИНАНИЯ
|08.07.2025
|НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург и Лазерный институт Академии наук из КНР займутся разработкой передовых микролазеров 2
Цветкова Лариса и организации, системы, технологии, персоны:
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 364 1
|Китай - Шаньдун 29 1
|Солнце - звезда Солнечной системы 5284 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18047 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17638 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150984 1
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