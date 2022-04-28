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Ассистенты «Салют» Сбербанка расскажут родителям, как получить детские пособия

Ассистенты «Салют» научились рассказывать пользователям о полагающихся детских пособиях. Функция стала доступной благодаря интеграции ассистентов «Салют» с цифровым помощником портала gosuslugi.ru — роботом Максом.

Для того, чтобы узнать, может ли пользователь рассчитывать на выплаты, достаточно сказать: «Салют, расскажи про детские пособия» — в мобильных приложениях «Сбербанк онлайн», «Салют» или на умных устройствах Sber. После этого необходимо заполнить простой опросник о себе, своей ситуации и детях — и ассистенты подскажут, какие выплаты можно получать, а также предложат сразу перейти на сайт gosuslugi.ru и оформить там заявку, если это можно сделать онлайн.

Новый сервис работает по принципу калькулятора: используя базы данных портала gosuslugi.ru и «Сбера» о пособиях, ассистенты «Салют» подбирают из всего перечня детских выплат те, которые подходят пользователю. Также ассистенты расскажут про все необходимые документы или сразу дадут ссылку на оформление заявки на пособие. Если пользователь работает с сервисом в приложении «Сбербанк онлайн», то может также оформить карту «Мир» для получения пособий.

Денис Филиппов, CEO Sberdevices, вице-президент по новым цифровым поверхностям «Салют» Сбербанка, сказал: «Сбер» и Минцифры интегрировали ассистентов «Салют» с роботом Максом в июле 2021 г., и с тех пор мы постоянно расширяем количество поддерживаемых госуслуг. Пользователи по достоинству оценили эту возможность: взаимодействие с порталом госуслуг стало одной из самых популярных функций ассистентов «Салют» в приложении «Сбербанк онлайн». В партнёрстве с коллегами из дивизиона «Особенные решения» мы решили создать новый навык, чтобы пользователи легко и удобно узнавали о детских пособиях и о том, как их получить».

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Артём Могилин, и. о. директора дивизиона «Особенные решения» Сбербанка, отметил: «В России — 18 федеральных и более 160 региональных выплат, которые полагаются родителям в разных жизненных ситуациях. «Сбер» уже более трёх лет развивает сервис «Калькулятор пособий» на сайте sberbank.ru, за прошедшие 12 месяцев им воспользовалось более 2,5 млн семей. Мы видим, что есть потребность в достоверном ресурсе, где родитель может получить исчерпывающую информацию о том, какие пособия ему полагаются и как он может их оформить. Теперь узнать о пособиях стало ещё проще: родители могут сделать это с помощью виртуальных ассистентов «Салют».

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