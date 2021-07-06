Россиянам при рождении будут выдавать цифровые генетические паспорта

В России заработает система цифровых генетических паспортов россиян. Виртуальный документ будет содержать данные секвенирования генома, которые позволят, помимо прочего, выявлять предрасположенность к различным болезням. Выдавать такой паспорт власти хотят новорожденным, но пока неизвестно, является ли процедура его получения обязательной.

Еще один паспорт

Россиянам в ближайшем будущем могут «выдать» новый паспорт – цифровой генетический. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Министр подчеркнул, что этот документ будет содержать информацию о геномном секвенировании для каждого гражданина. Притом выдаваться он будет, в отличие от обычного паспорта, не по достижении определенного возраста, а непосредственно при рождении человека.

«В целом система здравоохранения движется по пути профилактической направленности и раннего выявления. <...> Сейчас у нас стартует еще один проект, когда, в том числе у новорожденного, делаем генетический профиль, делаем геномное секвенирование. С помощью биоинновационных технологий мы создаем своего рода цифровой паспорт - оцифрованный генетический паспорт человека», - сказал Мурашко (цитата по ТАСС).

Паспортов в России становится все больше

Секвенирование проводится для определения последовательности нуклеотидов в молекулах ДНК. Данный вид анализа позволяет выявлять причины наследственных заболеваний и выяснять предрасположенность к различным болезням, в том числе к раку.

Сроков нет

Михаил Мурашко не уточнил, когда именно россиянам начнут выдавать генетические паспорт. Также он не рассказал, сможет ли их получить взрослое население России, или же все ограничится новорожденными.

Министр не стал говорить, насколько обязательной будет процедура сдачи материала для анализа генома и в целом о необходимости получения такого паспорта. Мурашко не акцентировал внимание и на том, где будет храниться вся генетическая информация о россиянах, кто будет иметь к ней доступ и, самое главное, как будет осуществляться защита этих данных, которые можно приравнять к персональным.

Также нет информации, на основе каких технологий будет осуществляться секвенирование генома человека. По данным «Коммерсанта», подобное решение есть у отечественной компании «Соцмедика», являющейся резидентом «Сколково». Ее специалисты разработали алгоритм, дающий возможность проводить исследование генома в автоматическом режиме и в сжатые сроки.

Требование президента

Разработать систему генетических паспортов россиян распорядился Президент России Владимир Путин. Еще весной 2019 г. он издал указ, в котором упоминается «осуществление генетической паспортизации населения с учетом правовых основ защиты данных о персональном геноме человека и формирование генетического профиля населения».

Документ под названием «Об Основах государственной политики России в области обеспечения химической и биологической безопасности на период до 2025 г. и дальнейшую перспективу» получил подпись Президента 12 марта 2021 г. В нем также говорится о «создании условий для проведения генетической паспортизации населения, развития технологий скрининга генофондов человека, животных и растений».

Таким образом, несмотря на то, что Михаил Мурашко не обозначил сроки запуска системы генетической паспортизации в России, их можно узнать из названия указа.

Национальная база данных

Спустя год после подписания указа о генетической паспортизации граждан, Владимир Путин выступил с предложением создать в России национальную базу данных генетической информации. Он также дал Правительству поручение продумать финансирование этого проекта за счет средств федерального бюджета.

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«Используя наши весомые компетенции и наработки в биоинформатике, предлагаю создать национальную базу генетической информации», – сказал глава государства на совещании о развитии генетических технологий в России, прошедшем 14 мая 2020 г.

«Обеспечить создание и функционирование информационно-аналитической системы хранения и обработки генетических данных «Национальная база генетической информации», включая разработку форматов хранения и передачи данных, сопутствующих поисковых программ и программных средств», – говорится в поручении Президента России по итогам совещания.

Владимир Путин также дал распоряжение Правительству по обеспечению создания отечественного лабораторного и научного оборудования позволяющего проводить исследования мирового уровня в области генетических технологий, и расходных материалов для него.

Владимир Путин подчеркнул, что деньги на создание и функционирование национального хранилища генетической информации должны ежегодно выделяться из федерального бюджета, начиная с 2021 г.

Цифровизация новорожденных

В обозримом будущем новорожденные россияне смогут сразу после своего появления на свет получить не только цифровой генетический паспорт, но и свой личный профиль на портале госуслуг. CNews писал об этом в апреле 2021 г.

Как только новоиспеченные родители обратятся в государственные органы за получением документов о рождении ребенка, на него будет заведена учетная запись. Отказаться от такой «опции» будет нельзя.

То же коснется и более взрослого населения России, по тем или иным причинам не имеющего (или не желающего иметь) профиль на «Госуслугах». Аккаунт будет заведен автоматически при любом их обращении в госорганы, например, при получении паспорта.