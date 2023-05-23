«Ростелеком» подключил беспроводной интернет в поликлинике удаленного района Ноябрьска

«Ростелеком» организовал зоны беспроводного доступа в интернет для медицинского учреждения Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа. Две точки Wi-Fi появились в новом отделении городской центральной больницы, расположенной в удаленном микрорайоне Вынгапуровский. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Поликлинику построили в 2022 г. Работы проведены оператором связи в рамках контракта с департаментом здравоохранения ЯНАО.

Сергей Новиков, директор департамента здравоохранения ЯНАО: «Беспроводной доступ в интернет в современной поликлинике микрорайона Вынгапуровский – это выход на новый уровень. Потому что доступ в глобальную сеть важен как для работы медицинского персонала, так и для пациентов, которые всегда могут быть на связи с родными и близкими. Радует, что очередное преобразование в стенах медучреждения позволит повысить уровень комфорта наших пациентов».

Точки беспроводного доступа в интернет установили в коридорах медучреждения. Они обеспечивают 100% покрытия всей поликлиники. Работы провели в короткие сроки. «Ростелеком» настроил и запустил оборудование всего за один день. Скорость подключения составляет 100 Мбит/с.

Дмитрий Щелгачев, директор Ямало-Ненецкого филиала ПАО «Ростелеком»: «Наша компания обеспечила беспроводным доступом в интернет абсолютно все медицинские учреждения ЯНАО. Общее количество Wi-Fi-точек, запущенных в работу «Ростелекомом» в региональных лечебных учреждениях, более 700 шт. Причем они раздают интернет не только в крупных городах, но и в маленьких труднодоступных поселениях. В работе мы используем только отечественное оборудование, которое адаптировано под климатические условия Крайнего Севера».

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале: «Услуга Wi-Fi набирает популярность в Ямало-Ненецком автономном округе. За 2022 г. ею воспользовались почти 90 местных компаний. Преимущества решения — возможность гибкой настройки и экономии на покупке оборудования. В данный момент «Ростелеком» обладает всеми необходимыми техническими возможностями и компетенциями для быстрой организации беспроводной сети и масштабирования услуги в соответствии с требованиями заказчика».

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Для выхода в интернет сотрудникам и пациентам Вынгапуровского отделения Ноябрьской центральной городской больницы нужен лишь смартфон, планшет или другое устройство с возможностью присоединения к Wi-Fi. Сеть защищена паролем, авторизоваться можно через СМС-сообщение. Точки оснащены системой фильтрации контента, а информация хранится в центрах обработки данных «Ростелекома».

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV.