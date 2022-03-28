«Базальт СПО» и Pragmatic Tools обеспечили совместимость ПО Pragmatic Tools Migrator и ОС «Альт Сервер»

«Базальт СПО» и Pragmatic Tools обеспечили совместимость программного комплекса Pragmatic Tools Migrator и операционной системы «Альт Сервер» 10 на платформе х86_64. Созданный программный стек будет полезен организациям, которые переводят свою цифровую инфраструктуру на российское ПО. Он дает возможность бесшовно интегрировать и обеспечить согласованную работу ИТ-инфраструктуры на российской ОС «Альт» с существующей ИТ-инфраструктурой на ОС Windows.

Сергей Трандин, генеральный директор компании «Базальт СПО», отметил: «Перевод ИТ-инфраструктуры на российский софт давно стал приоритетной задачей для многих российских предприятий и организаций. Такие проекты длятся не один год. В это время надо обеспечивать согласованную работу существующей инфраструктуры и новой. Программный комплекс, созданный “Базальт СПО” и Pragmatic Tools, помогает решить эту задачу с наименьшими рисками. И постепенно, в нужном темпе заменить зарубежную ОС на отечественную».

Испытания Pragmatic Tools Migrator и операционной системы «Альт Сервер» 10 на корректность совместной работы прошли по методике, подготовленной инженерами Pragmatic Tools. В ходе проверки эксперты смоделировали типовые процессы интеграции доменных зон на российской и зарубежной ОС. В частности, успешно осуществили миграцию учётных записей и групп из Microsoft Active Directory в FreeIPA, установленной на ОС «Альт Сервер» 10.

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Дамир Шияфетдинов, сооснователь компании Pragmatic Tools, сказал: «Современные операционные системы просты в эксплуатации и обеспечивают высокий уровень информационной безопасности. Важно понимать, что в процессе импортозамещения отечественные компании поддерживают гибридную инфраструктуру в течение всего периода миграции на отечественное ПО. Только использование специализированных решений, автоматизирующих процессы импортозамещения, таких как Pragmatic Tools Migrator, позволит отечественным компаниям обеспечить высокий уровень информационной безопасности без увеличения штата ИТ-подразделения на время процесса импортозамещения. Успешное прохождение программы совместимости и получение сертификата гарантирует возможность успешной миграции учетных записей и групп из Microsoft Active Directory в FreeIPA, работающую на серверах под управлением “Альт Сервер” 10».