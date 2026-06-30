Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

ГПБ ГС-инвест Avanpost DC Avanpost Device Control

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


30.06.2026 Pragmatic Tools и «1Софт» запускают программу для госсектора по миграции на отечественные ИТ-решения 1
15.04.2026 Расширенный аудит инфраструктуры и новые сценарии миграции - Pragmatic Tools Migrator 3.1 1
24.10.2025 Yandex B2B Tech и Avanpost запускают новое решение для безопасного доступа в эпоху BYOD и гибридной работы 1
23.10.2025 Pragmatic Tools выпустил Pragmatic Tools Migrator 3.0 для миграции на отечественные ИТ-решения 1
11.09.2025 «1С» стала официальным дистрибьютором решений Pragmatic Tools 1
31.07.2025 Avanpost Device Control – решение для безопасного доступа к корпоративным ресурсам с любых устройств 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

ГПБ и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 5
Pragmatic Tools - Прагматик Тулз 40 4
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 192 2
Microsoft Corporation 25775 2
9594 2
Yandex B2B Tech - Яндекс Б2Б Тех 146 1
1С - 1Софт 1 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 5
FreeIPA - Free Identity, Policy and Audit - открытый проект создания централизованной системы управления идентификацией пользователей, задания политик доступа и аудита для сетей на базе Linux и Unix 138 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 2
Кибербезопасность - ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 327 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 2
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1115 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 2
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 620 2
Кибербезопасность - SCM - Secure (Security) Content Management - Управление безопасностью контента - CSP - Content Security Policy - Политика защиты контента - SCAP - Security Content Automation Protocol - Протокол автоматизации управления данными безопас 277 1
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 551 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 1
Auditing Database Use - Аудит базы данных 72 1
Управляемость - Manageability 2271 1
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой - System Management Software 438 1
Файловое хранилище - File storage - Файловая сеть - File Area Network - Файловый сервер - File server 235 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 1
Кибербезопасность - ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 511 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 758 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 1
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 325 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1594 1
Кибербезопасность - MFA - Multi-factor Authentication - Multifactor Authentication - Многофакторная, мультифакторная аутентификация пользователей 324 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 1
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 745 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 5
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 5
Pragmatic Tools Migrator 36 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 490 4
Samba DC - Samba AD - Служба каталогов 237 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 4
Базальт СПО - BaseALT - Альт домен 62 4
Ред Софт - Ред Адм 145 4
Multifactor - MultiDirectory LDAP-каталог - MultiDirectory Radius Adapter - Multifactor Directory Sync 55 4
Linux OS 11533 4
НТЦ ИТ Роса - Rosa Dynamic Directory - 31 4
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 130 3
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 315 3
Apple macOS 2419 3
Microsoft Windows 16882 3
Zecurion Zlock DLP Device Control - Zecurion Screen Photo Detector - Zecurion Camera Detector 92 2
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost Access - Avanpost IDM - Avanpost IGA - Avanpost Identity Governance & Administration - Avanpost FAM/MFA - Avanpost Federated Access Manager - Avanpost Authenticator 106 2
1С:Дистрибьюция 37 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost DS - Avanpost Directory Service 16 1
Microsoft Office 4170 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 513 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 68 1
Арефьев Андрей 72 4
Грудинин Дмитрий 27 2
Шипилов Игорь 10 2
Шибанов Илья 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 3
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1799 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще